Москвичей предупредили о резком похолодании

Специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк сообщила, что во второй половине недели в Москву придет похолодание. Днем температура воздуха будет около нуля, а ночью столбики термометров покажут слабый минус, передает РБК.
Синоптик добавила, что до конца недели температура воздуха будет на четыре градуса выше нормы. По словам Волосюк, такая погода скорее характерна для третьей декады ноября, чем для середины декабря, уточняет "Москва 24".
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