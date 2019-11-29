Банковские комиссии за услуги ЖКХ уйдут в прошлое

Взимаемые с граждан комиссии за оплату обязательных платежей
составляют от 0,5 до 2% вне зависимости от того, каким способом совершается
платеж, напомнил парламентарий. "Более того, в ряде случаев потребители
платят фактически двойную комиссию – тому банку, через который платят, и банку,
в котором обслуживается ресурсоснабжающая организация", – отметил Неверов.
По решению Федеральной антимонопольной службы с 2021 года такая практика прекратится. Но это все равно несправедливо, ведь люди оплачивают не только услуги ЖКХ, но и отдают деньги за сам факт платежа, сказал руководитель фракции "ЕР" в Госдуме.
По его словам, банк может зарабатывать на услугах и коммерческих платежах. "Но оплата ЖКХ – это не услуга, это обязательство", – подчеркнул парламентарий.
Вопрос о несправедливости комиссий за оплату коммунальных услуг постоянно поднимают граждане, рассказал единоросс. По его словам, партийцы обсуждали законопроект с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной. Речь идет не только об оплате ЖКХ, но и о пошлинах и штрафах, отметил он.
Кроме того, сейчас Госдума готовит ко второму чтению нормативно-правовой акт об отмене так называемого "банковского роуминга". Россиянам больше не придется платить комиссии за перевод между региональными подразделениями одного банка. Это обеспечит свободу перемещения денег на отечественном финансовом рынке и защитит интересы потребителей.
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