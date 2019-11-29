Банковские комиссии за услуги ЖКХ уйдут в прошлое

Единороссы разрабатывают законопроект об отмене банковских комиссий по коммунальным и обязательным платежам. Об этом рассказал глава фракции "ЕР" в Госдуме Сергей Неверов. По его словам, инициатива была поддержка председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной.



прочитано 376 раз