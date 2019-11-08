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Общество

Соловьев разнес назвавшего русский язык "убогим" преподавателя ВШЭ

Владимир Соловьев. Фото: www.globallookpress.com
Советский и российский филолог Гасан Гусейнов отказался приносить извинения за слова о "клоачном" и "убогом" русском языке даже после того, как его призвали одуматься в комиссии по этике Высшей школы экономики. Известный ведущий Владимир Соловьев на своей странице в "Телеграм" разнес позицию профессора.
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Сообщение профессора ВШЭ Гасана Гусейнова на его странице в "Фейсбук", в котором он начал с рассуждений, дескать, нет ничего страшного в том, что русских людей на Украине заставляют учить неродной для них украинский, а закончил тем, что сам русский язык – "убогий" и "клоачный", разделило российское общество на две части. Кто-то не заметил в заявлении филолога ничего крамольного, а кто-то нашел повод оскорбиться.

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Владимир Рудольфович Соловьев журналист, ведущий программ

Руководство университета, судя по всему, пришло к выводу, что подобная репутация вряд ли пойдет на пользу их заведению, поэтому комиссия по этике ВШЭ рекомендовала Гасану Гусейнову извиниться. Тот поступать по совету своих коллег отказался.

В ведущий Владимир Соловьев на своей странице в "Телеграм" заметил, что дело кроется не в отношении филолога к русскому языку. "Гусейнов осознанно и многократно высказывал свое отношение как к народу так и стране, так что его эскапады ожидаемы. Смешно ждать от него извинений", – отметил журналист.

Даже если профессор ВШЭ скажет необходимые слова, то вряд ли он действительно изменит свою точку зрения. О степени профессионализма Гасана Гусейнова Владимир Соловьев предложил судить его коллегам. В любом случае, это не может быть аргументом для того, чтобы точку зрения филолога на этот вопрос всерьез воспринимали за пределами его академической среды.

"В кругу людей "с прекрасными лицами" уже давно стало хорошим тоном, получая бюджетные деньги, хаять страну и народ. Удивленно смотреть на возмущение людей и цедить через губу о "мужланах, душащих свободу слова", – объяснил ведущий.

Он подчеркнул, что в стране со свободой слова все в порядке и она не находится под запретом. А вот государственная идеология в России действительно незаконна. "Государство есть, а вот идеологии у него нет. Хотя идеи у народа есть, и осознание своего предназначения, и любовь к своей стране и ее истории", – заметил Владимир Соловьев.

"И как только высказываются патриотические идеи, так с ненавистью набрасываются "либеральные коршуны", признающие свободу слова только в том случае , если это свобода их слова", – заключил он. Напомним ,ранее президент России Владимир Путин рассказал о том, что пещерные русофобы, маргиналы и агрессивные националисты объявили настоящую войну русскому языку.

Автор: 8 ноября 2019, 20:25

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