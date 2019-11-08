Соловьев разнес назвавшего русский язык "убогим" преподавателя ВШЭ

Советский и российский филолог Гасан Гусейнов отказался приносить извинения за слова о "клоачном" и "убогом" русском языке даже после того, как его призвали одуматься в комиссии по этике Высшей школы экономики. Известный ведущий Владимир Соловьев на своей странице в "Телеграм" разнес позицию профессора.



Сообщение профессора ВШЭ Гасана Гусейнова на его странице в "Фейсбук", в котором он начал с рассуждений, дескать, нет ничего страшного в том, что русских людей на Украине заставляют учить неродной для них украинский, а закончил тем, что сам русский язык – "убогий" и "клоачный", разделило российское общество на две части. Кто-то не заметил в заявлении филолога ничего крамольного, а кто-то нашел повод оскорбиться.

Руководство университета, судя по всему, пришло к выводу, что подобная репутация вряд ли пойдет на пользу их заведению, поэтому комиссия по этике ВШЭ рекомендовала Гасану Гусейнову извиниться. Тот поступать по совету своих коллег отказался.

В ведущий Владимир Соловьев на своей странице в "Телеграм" заметил, что дело кроется не в отношении филолога к русскому языку. "Гусейнов осознанно и многократно высказывал свое отношение как к народу так и стране, так что его эскапады ожидаемы. Смешно ждать от него извинений", – отметил журналист.

Гасан Гусейнов заявил, что не готов извиняться за пост о «клоачном» русском языке

«Перед кем мне извиняться, если люди не умеют читать, если они не понимают, в чём суть? И писал я как частное лицо»



Т.е. он ещё и всех кто оскорбился и обиделся дураками обозвал! pic.twitter.com/Exc1Q2T5iU — Кай из Бруннен-Джи (@djat_ir) November 8, 2019

Даже если профессор ВШЭ скажет необходимые слова, то вряд ли он действительно изменит свою точку зрения. О степени профессионализма Гасана Гусейнова Владимир Соловьев предложил судить его коллегам. В любом случае, это не может быть аргументом для того, чтобы точку зрения филолога на этот вопрос всерьез воспринимали за пределами его академической среды.

"В кругу людей "с прекрасными лицами" уже давно стало хорошим тоном, получая бюджетные деньги, хаять страну и народ. Удивленно смотреть на возмущение людей и цедить через губу о "мужланах, душащих свободу слова", – объяснил ведущий.

как такие как профессор ВШЭ Гусейнов радеют за экономику страны и чему обучают студентов ? Как минимум его лишить возможности преподавать в связи с уходом на пенсю по состоянию здоровья,а лучше на принудительные работы с целью подъема экономики! pic.twitter.com/k3lZAM1Ng1 — Александр Беккер (@bekker188) November 8, 2019

Он подчеркнул, что в стране со свободой слова все в порядке и она не находится под запретом. А вот государственная идеология в России действительно незаконна. "Государство есть, а вот идеологии у него нет. Хотя идеи у народа есть, и осознание своего предназначения, и любовь к своей стране и ее истории", – заметил Владимир Соловьев.

"И как только высказываются патриотические идеи, так с ненавистью набрасываются "либеральные коршуны", признающие свободу слова только в том случае , если это свобода их слова", – заключил он. Напомним ,ранее президент России Владимир Путин рассказал о том, что пещерные русофобы, маргиналы и агрессивные националисты объявили настоящую войну русскому языку.