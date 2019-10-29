Дачников избавили от лишних выплат

Дачников освободили от налога на прибыль. К ним относятся взносы за приобретение, содержание, создание имущества общего пользования.
При налогообложении не будут учитываться внесенные собственниками участков, не являющимися членами товариществ, доходы в виде платы. Кроме того, из Налогового кодекса исчезли понятия "дача", "дачный дом", "ведение дачного хозяйства" и "дачное строительство".
По данным сайта "Комсомольская правда", имущество общего пользования можно будет приобретать без дополнительных платежей. Появится возможность тратить средства на его текущий ремонт и содержание. Речь идет об объектах капитального строительства, которые находятся в границах садоводства или огородничества, пишет "Царьград".
Поправки были утверждены в связи с принятием закона о ведении гражданами садоводства и огородничества. Изменения будут распространяться на правоотношения, возникшие с января текущего года, сообщает URA.ru.
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