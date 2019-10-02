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В Удмуртии нашли бездомного верблюда

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Беспризорный верблюд бродит вдоль дорог в Малопургинском районе Удмуртии. Об этом пишет ИА "Удмуртия" со ссылкой на собрания в социальных сетях.

Так, местный житель Кирилл Русских опубликовал снимок животного в своем Instagram. "Просто по дороге в деревню Бураново…эм…Верблюды", – подписал он фото. Издание отмечает, что в этой деревне расположена верблюжья ферма и экоцентр. Не исключено, что верблюд мог сбежать оттуда. Так, ранее из зоопарка в Удмуртии совершил побег павлин.

2 октября 2019, 19:35

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