Москвичей предупредили о резком похолодании

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" рассказала, какую погоду следует ожидать москвичам в эти выходные. По словам синоптика Елены Волосюк, скоро в столицу придет резкое похолодание, сообщает РИА Новости.
В субботу ночью температура воздуха составит +2...+7 градусов, а днем – +5...+10 градусов. В воскресенье в ночное время столбики термометров опустятся до 0...+5 градусов. Днем 6 октября температура составит +4...+9 градусов, передает RT.
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