В московских аэропортах задержали и отменили более 30 рейсов

В ночь на среду, 2 октября, в московских аэропортах были задержаны или отменены более 30 рейсов. Об сообщает агентство "Москва" со ссылкой на данные сервиса "Яндекс.Расписание".
В Домодедово перенесли десять полетов и отменили девять. В Шереметьево задержали семь рейсов, а во Внуково – шесть. Причина изменений в расписании не называется. Согласно предварительной версии, к отмене и задержке рейсов могли привести плохие погодные условия, сообщает "Москва 24".
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