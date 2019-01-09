Ботинком по лицу: украинцев накажут за разговоры на русском языке

Радикальный способ борьбы с русским языком придумала экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион. Она призвала бить обувью по лицу тех, кто игнорирует украинский язык.

По мнению Фарион, если гражданин Незалежной не говорит по-украински постоянно, его можно ударить. "Ничего не собираюсь им говорить, просто снимаешь туфли и даешь по лицу, и все. С такими не говорят, им ничего не доказывают", – заявила политик в интервью украинскому изданию "Золочев.НЕТ".

Государство не должно помогать русскоговорящим устраиваться в учебные заведения и на работу, считает Фарион. Во время интервью она сказала, что день рождения Степана Бандеры для нее святой.

Известная своими агрессивными высказываниями о русскоязычных украинцах Фарион уже говорила ранее, что русский язык для нее – язык оккупантов, а жителей Незалежной необходимо приучать использовать в публичном пространстве только государственный язык. Кроме того, она призывала сограждан ломать челюсти русскоговорящим жителям Украины.

С момента победы Евромайдана в 2014 году Киев ведет целенаправленную войну с русским языком, ущемляя права русскоязычных граждан страны. В 2017-м был принят закон об образовании, в соответствии с которым школьники никогда не узнают, что такое русский язык. Через несколько лет он не будет изучаться в школах даже на факультативной основе.

Истерики по поводу русского языка возникают на Украине регулярно. К примеру, в Верховной раде депутат Андрей Тетерук набросился с обвинениями в адрес ООН, которая, по его мнению, занимается пропагандой русского языка. На иллюстрации, которую народный избранник продемонстрировал коллегам, было показано, что украинский язык является производным от русского. Языковой вопрос, заявил Тетерук, – не что иное, как часть гибридной войны, которую Россия ведет против Украины, вовлекая в нее даже международные организации.

При этом власти Незалежной знают, что значительная часть граждан их страны в повседневном общении использует русский. Судя по последним соцопросам, на языке Пушкина и Лермонтова говорят 44,5% граждан страны, в столице Украины таких еще больше – около 80%.