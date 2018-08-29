Украинскую певицу растерзали за русский язык

Украинскую певицу Ирину Билык затравили за речь, произнесенную на русском языке. Артистку обвинили в "российскозависимости".

Пространные размышления о том, как низко пала звезда украинской поп-музыки, опубликовал в своем блоге продюсер Александр Ягольник. По его мнению, речь на русском языке, произнесенная в День независимости Украины, – это "бесконечный позор".

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"Для ее фанатов со времен девяностых это было словно ножом по стеклу. Бесконечный позор", – написал продюсер.

По его мнению, это наглядно продемонстрировало зависимость Билык от России. Неужели певица решила, что украинцы забыли ее русскоязычное творчество? – задается вопросом Ягольник.

Продюсер признался, что с самого начала карьеры Ирины следил за певицей и даже способствовал ее развитию. Александр всегда считал ее ярким доказательством того, что украинский шоу-бизнес может быть успешным "и Москва для этого не нужна". И именно поэтому ему особенно обидно, что Билык заговорила по-русски в такой знаменательный день – когда страна "воюет за возрождение украинской идентичности", приводит слова Ягольника Пятый канал.

Публикация от Ирина Билык (@bilyk_iryna) 27 Авг 2018 в 11:40 PDT

Напомним, на днях в базу данных украинского сайта "Миротворец" был внесен британский музыкант Роджер Уотерс. Один из основателей рок-группы Pink Floyd попал в черный список, созданный украинскими радикалами, за свое последнее интервью. В нем музыкант заявил, что есть множество документов, которые доказывают, что Россия имеет все права на Севастополь. Составители списка назвали высказывания артиста "антиукраинской пропагандой" и "покушением на территориальную целостность Украины".