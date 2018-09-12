"Затряслись руки": русский язык довел украинскую писательницу до истерики

Украинская писательница и активистка Лариса Ницой возмутилась появлению в украинских школах "пропагандистских учебников" русского языка. Свой гнев она выразила на странице в Facebook.



"Шок. Что. Это. Такое. Гриневич (министр образования и науки Украины Лилия Гриневич. – Прим. ред.) вернула в школы учебник с двуглавым орлом и российским триколором", – возмутилась Ницой. Она напомнила, что пару лет назад эти пособия были со скандалом убраны из школ Незалежной.

По всей видимости, гнев активистки вызвали статьи о гимне и гербе России. В частности, о двуглавом орле там говорится как о "гордой и хищной птице", с которой опасно воевать.

Писательница рассказала, что учебники были рекомендованы украинским Минобром для изучения на уроках русского языка в 1-3 классах. "Что?! Школы с украинским языком обучения, первые классы, учат мокшанский язык?! Двуглавого орла и триколор?" – беснуется Ницой.

Она пообещала подать жалобу в Службу безопасности Украины и Генпрокуратуру и попросить Верховную раду инициировать снятие Гриневич с должности, отмечает телеканал "360".





Ницой ранее отмечалась агрессивными и провокационными заявлениями в адрес русского языка и тех украинцев, кто использует его для общения в повседневной жизни. Так, несколько дней назад она заявила, что украинцы поражены вирусом под названием "русский мир головного мозга".

Ее возмущение вызвал отказ мэра Днепра Бориса Филатова запрещать в городе песни на великом и могучем. Русскоязычных украинцев она назвала "слабым звеном", которые, по ее мнению, более всего подвергнуты влиянию "российской пропаганды".