Близится конец света: лунное затмение перепугало россиян
Предстоящее
затмение станет самым продолжительным в XXI веке – оно продлится более полутора
часов, сообщает RT. Необычное явление смогут увидеть жители всей
России. Как рассказали порталу M24 в Московском планетарии, грядущее затмение примечательно
тем, что Марс вступит в великое противостояние с Солнцем и максимально
приблизится к Земле. В следующий раз подобное явление можно будет наблюдать
только в 2035 году.
Как отмечает РЕН ТВ, в этот вечер небо окрасится в оранжевый цвет, что, по словам экспертов, является плохим предзнаменованием. Они считают, что это будет началом неизбежных катаклизмов на планете.
Ранее российские специалисты заявили, что солнечное затмение, в свою очередь, действительно может влиять на здоровье людей. Это касается тех, у кого есть хронические заболевания, например, гипертоники и гипотоники. Однако на психическом самочувствии это явление никак не сказывается.
27 июля 2018 года произойдёт невероятное лунное затмение pic.twitter.com/VTKzRsXxJn— ♏️Tatiana (@martaprelmay21) 23 июля 2018 г.
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