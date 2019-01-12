Ходорковский заметает следы: ФАН разоблачил "расследование" об инциденте в ЦАР
Как пишет РИА ФАН, с редакцией связался человек из окружения Ходорковского и передал журналистам информацию, раскрывающую подробности трагедии в Центральноафриканской республике.
Изначально версию "Досье" опроверг Следственный комитет России. Однако Ходорковский попытался перехватить повестку с помощью поста в Facebook. Он утверждал, что журналистов в ЦАР убивают крайне редко. Тем более, редко это происходит на "безопасных дорогах".
Ходорковский намеренно обманул аудиторию, утверждают в ФАН, ведь дорога севернее Сибута, где убили журналистов, всегда была "оранжевой" на карте. То есть местные власти подчёркивали её опасность. Также в редакции назвали ложью слова Ходорковского, что журналистов добивали "хладнокровно и профессионально", ведь это прямо противоречит материалам расследования.
Ещё одним аргументом Ходорковского является тезис о том, что журналисты не знали "фиксера" Мартина. Им его якобы посоветовал "неоткровенный" военный корреспондент ФАН Кирилл Романовский. Тем не менее, переписка олигарха с подчинёнными сразу после трагедии опровергает эту информацию.
С Мартином также была знакома Елена Серветтаз – корреспондент телеканала France24. Серветтаз ранее неоднократно сотрудничала с Ходорковским в ЦАР. Она очень быстро нашла журналистов на месте, то есть проблем с фиксером у Ходорковского и его "Центра управления расследованиями" (ЦУР) не было изначально, делают вывод журналисты.
ФАН утверждает, что у руководителя ЦУР Коняхина был знакомый "фиксер" Хантер Хини. С ним он неоднократно работал в Африке. Таким образом, возникает вопрос, зачем в принципе Ходорковскому потребовался "фиксер" со стороны?
Опираясь на имеющиеся доказательства, издание предполагает, что Ходорковский изначально привлек военного корреспондента Кирилла Романовского исключительно для организации провокации.
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