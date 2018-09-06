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Общество

Группы для дошкольников появятся по месту работы родителей

Фото: Агентство городских новостей «Москва»/ Ермаков Дмитрий
"Единая Россия" поддержала инициативу министерства труда по размещению групп дошкольников непосредственно в помещениях организаций, где работают их родители. Об этом заявила координатор партийного проекта "Новая школа" Алена Аршинова.  
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По ее словам, при реализации этой инициативы важно вести диалог с бизнес-сообществом, выработать взвешенный вариант, который, учитывая непростую экономическую ситуацию, устроит как предпринимателей, так и родителей с детьми. Кроме того, отметила Аршинова, необходимо выработать механизм определенного возмещения работодателям соответствующих расходов. 

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Единоросс подчеркнула, что партия работает над повышением доступности детских садов и неоднократно выдвигала инициативы по развитию и поддержке негосударственного сектора образования, открытию дошкольных групп в высших учебных заведениях, созданию частных детсадов.  

Аршинова отметила, что заслуживает внимания и другая предложенная минтруда инициатива – возмещать нуждающимся семьям стоимость услуг пребывания детей в платных детских садах. Планируется делать это при помощи соответствующего сертификата.  

Алена Аршинова. Фото: ER.RU

"Эти направления повышения доступности детских садов для детей не являются новыми, они давно используются за рубежом, а дошкольные группы по месту работы родителей были и у нас в советские годы", – сказала Аршинова.  

По словам координатора партпроекта "Новая школа", вместе с развитием этих направлений единороссы намереваются добиться увеличения объемов строительства детских садов в стране. Она напомнила о задаче ликвидировать к 2021 году дефицит мест в яслях.

"Это масштабная и важная для будущего нашей страны задача и "Единая Россия" обеспечит успешное её выполнение", – резюмировала она.  

Напомним, министерство труда предложило "Опоре России", Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) подумать над размещением групп для дошкольников в помещениях работодателей.

Срок предоставления соответствующих предложений в министерство – до 1 июля следующего года. 

Автор: Иван Поляков6 сентября 2018, 17:43

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