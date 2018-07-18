"Единая Россия" помогает с жильем детям-сиротам

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, в соответствии с которым законные представители детей-сирот получают возможность самостоятельно подавать заявления о включении их подопечных в список на получение жилья. По словам координатора партийного проекта "Единой России" "Крепкая семья", зампреда комитета нижней палаты по вопросам семьи, женщин и детей Ольги Окуневой, единороссы продолжат работу по совершенствованию механизмов обеспечения жильем детей-сирот.



По словам парламентария, если законный представитель в течение трех месяцев после исполнения подопечному 14 лет не поставил его на учет, то органы опеки будут принимать необходимые меры для исправления ситуации. Кроме того, Окунева обратила внимание на важную норму, по которой детям-сиротам не должны предоставлять более 25% квартир в одном доме.

Парламентарий посетовала, что в практике были случаи, когда дома полностью заселялись детьми-сиротами. "Они находились в трудной жизненной ситуации, не были полностью социализированы", – подчеркнула законодатель.

Окунева отметила, что принятые депутатами поправки сократят сроки на приобретение жилья в несколько раз, что позволит очереди продвигаться быстрее. Изменения вносятся в закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".





Законодатель подчеркнула, что в документе также есть норма, согласно которой в случае ухода сироты из жизни его семья сохраняет право на проживание в этой квартире. "Никто не сможет их выселить", – подчеркнула Окунева. По ее словам, принятые депутатами поправки вступят в силу с января следующего года.

Партийный проект "Единой России" "Крепкая семья" направлен на укрепление института семьи и семейных ценностей. При его реализации уделяется особое внимание поддержке молодых семей и семей с детьми.