Депутат Николаев просит разобраться в жестоком убийстве медведя

Глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев направил запрос в Генпрокуратуру России и министерство внутренних дел. Парламентарий просит дать оценку действиям губернатора Иркутской области Сергея Левченко, который убил спящего медведя во время зимней охоты. Соответствующий ролик размещен в Сети.



По словам законодателя, он посмотрел видео, где чиновник охотится на медведя. "Дело происходит зимой. Как известно, медведи зимой спят. С гербом региона на рукаве, в окружении многочисленных помощников, губернатор сначала пристреливает чужое ружье, после чего его подводят к берлоге, где губернатор попросту убивает спящего медведя двумя выстрелами в голову", – написал Николаев на своей странице в одной из социальных сетей.

Затем, отметил депутат, на труп животного набрасывают петлю и вытаскивают его из берлоги. "Поступок, на мой взгляд, недостойный ни губернатора, ни сибиряка, ни мужчины", – прокомментировал произошедшее законодатель. Николаев направил запрос в Генеральную прокуратуру и министерство внутренних дел. "Свою оценку должны дать правоохранители", – добавил он.

Также парламентарий напомнил, что в 2018 году проходит Национальный лесной форум, одной из площадок которого является "Охота и охотничье хозяйство". На ней собираются охотники, охотпользователи, ученые. "Мы говорим о развитии вольерной охоты, когда охотпользователь охотится на ту дичь, которую сам и вырастил. Мы говорим о противодействии браконьерству, о разграничении промысловой и любительской охоты", – отметил законодатель.

По его словам, готовятся соответствующие нормативно-правовые инициативы. Вместе с тем Николаев подчеркнул, что ни в одном документе не сказано о разрешении на убийство спящего в берлоге животного.

Напомним, в марте этого года в России была запрещена контактная притравка. Резонансный документ был окончательно принят Госдумой 14 февраля и одобрен сенаторами 28 февраля. Инициаторами поправок стала группа депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным.

Согласно закону, при использовании животных для дрессировки охотничьих собак между ними должны устанавливаться специальные ограждения, которые защитят диких зверей от причинения им вреда. Отдельно оговаривается, что подготовка может вестись только в отношении определенных пород собак, в охотничьих угодьях с применением способов, которые исключают жестокое обращение с животными.