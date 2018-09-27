Россиянам дадут выходной для диспансеризации

Госдума приняла закон о дополнительном выходном дне для диспансеризации. Граждане предпенсионного возраста смогут дважды в год проверить свое здоровье.

Депутаты проголосовали за это решение единогласно. Законопроект находился на рассмотрении Госдумы второй год, так как были назначены дополнительные консультации с правительством.

За время обсуждения в документ была внесена поправка, согласно которой работники предпенсионного возраста и пенсионеры получат раз в год право на освобождение от работы на два рабочих дня с сохранением за ними места работы и среднего заработка.

Принятый сегодня документ закрепляет в Трудовом кодексе право на освобождение от работы на один день раз в три года для прохождения диспансеризации. При этом за работником сохраняется его должность и заработная плата.

Для граждан предпенсионного возраста (с учетом предполагаемых пенсионных изменений он составит 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин) и для работающих пенсионеров предоставляется право на два дня в году для прохождения диспансеризации. В этом случае должность и заработная плата также будут сохранены.





Для получения выходного работнику достаточно написать соответствующее заявление и согласовать его с работодателем. Законопроект вступит в силу с 1 января 2019 года.

Сегодня Госдума также единогласно ратифицировала в третьем чтении конвенцию Международной организации труда о размере пенсий. Этот документ определяет выплаты при выходе на пенсию на уровне не менее 40% от заработка.





Речь идет о документе, принятом в Женеве в 1952 году. Госдума ратифицирует его сейчас, так как он дополняет пакет правительственных законопроектов, направленных на совершенствование пенсионной системы в России.

Суть конвенции в том, что при выходе на пенсию коэффициент замещения утраченного заработка гражданина должен составлять 40%. То есть размер пенсии не может быть менее 40% от зарплаты, которую получал человек.

Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, повышение пенсий – одна из основных целей совершенствования пенсионной системы, а ратификация конвенции позволит это гарантировать.