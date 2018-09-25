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Общество

Когда включат отопление

Фото: GLOBAL LOOK press/Christian Ohde
Конец сентября ошарашил россиян неожиданным похолоданием. В связи с этим граждане хотят узнать, когда включат отопление.
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Представители Московской объединенной энергетической компании заявили, что в первую очередь тепло начнут подавать в дома и социальные объекты. Жители каждого региона уже могут узнать, когда включат отопление в 2018 году.

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Названа дата отключения отопления в Москве

Москву начали снабжать теплом 25 сентября. МОЭК приступила к включению отопления в жилых домах, школах, детсадах и больницах.

Сначала службы начнут давать отопление в лечебных и дошкольных учреждениях. После этого тепло дойдет до промышленных предприятий и офисов.

Кроме того, стало известно, при какой температуре включают отопление. Столичные власти принимают решение о начале отопительного сезона, если в течение пяти дней подряд среднесуточная температура воздуха за окном сохраняется на уровне ниже 8 градусов тепла.

Россияне имеют возможность узнать, когда осенью включат отопление в каждом конкретном городе. Эксперты подготовили соответствующую таблицу.

ГородСтарт отопительного сезона
 Москва 
 01.10 
 Санкт-Петербург 
 01.10 
 Астрахань 
 15.10 
 Белгород 
 01.10 
 Волгоград 
 10.10 
 Вологда 
 24.09 
 Воронеж 
 02.10 
 Екатеринбург 
 17.09 
 Иваново 
 01.10 
 Ижевск 
 17.09 
25 сентября 2018, 12:56

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