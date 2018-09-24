Крымский мост защитили от разрушения

Российские корабли сопровождали украинский металлолом, чтобы не допустить провокаций под Крымским мостом. Накануне два старых судна ВМС Украины прошли под Крымским мостом, а российские политики и военные дали им точные и емкие характеристики.

В Киеве это событие восприняли не иначе как победу украинского флота. Президент Петр Порошенко с гордостью сообщил в Twitter, что его корабли вышли в Азовское море и в перспективе станут частью новой военно-морской базы. Не менее важной новостью на Украине стал тот факт, что экипажи кораблей могли лично посмотреть на Крымский мост .

Правда, лидер Незалежной забыл упомянуть, что поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец" уже дышат на ладан. Именно поэтому их взяли в кольцо российские корабли.



Это было нужно для того, чтобы не допустить затопления украинских кораблей как металлолома, а также во избежание провокаций в российских водах, считает председатель Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев. Крымский мост был защищен от любых непродуманных поступков украинских моряков, считает Ненашев.



"Мы сопровождали этот металлолом самолетами и кораблями, чтобы вовремя среагировать на очередную провокацию", – добавил морской офицер.

Вітаю наші військові кораблі - пошуково-рятувальне судно A500 "Донбас" та морський буксир A830 "Корець" - з виходом в Азовське море.



Ці судна стануть частиною новоствореної військово-морської бази українського флоту на Азові.



Дякую екіпажам суден за бездоганно виконаний наказ! pic.twitter.com/81x2Urt8or — Петро Порошенко (@poroshenko) 23 сентября 2018 г.

В свою очередь глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал корабли военно-морских сил Украины, прошедшие под арками Крымского моста по Керченскому поливу, ржавыми корытами.





Добавим, что корабль "Донбасс", когда-то служивший плавучей мастерской, был построен в Польше в 1969 году, а буксир "Корец" сошел со стапелей в Ярославле в 1973 году.