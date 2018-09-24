Крымский мост защитили от разрушения
В Киеве это событие восприняли не иначе как победу украинского флота. Президент Петр Порошенко с гордостью сообщил в Twitter, что его корабли вышли в Азовское море и в перспективе станут частью новой военно-морской базы. Не менее важной новостью на Украине стал тот факт, что экипажи кораблей могли лично посмотреть на Крымский мост.
Правда, лидер Незалежной забыл упомянуть, что поисково-спасательное
судно "Донбасс" и морской буксир "Корец" уже дышат на
ладан. Именно поэтому их взяли в кольцо российские корабли.
Это было нужно для того, чтобы не допустить затопления украинских кораблей как
металлолома, а также во избежание провокаций в российских водах, считает
председатель Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев. Крымский мост был защищен от любых непродуманных поступков украинских моряков, считает Ненашев.
"Мы сопровождали этот металлолом самолетами и кораблями, чтобы вовремя среагировать на очередную провокацию", – добавил морской офицер.
Вітаю наші військові кораблі - пошуково-рятувальне судно A500 "Донбас" та морський буксир A830 "Корець" - з виходом в Азовське море.— Петро Порошенко (@poroshenko) 23 сентября 2018 г.
Ці судна стануть частиною новоствореної військово-морської бази українського флоту на Азові.
Дякую екіпажам суден за бездоганно виконаний наказ! pic.twitter.com/81x2Urt8or
В свою очередь глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал корабли военно-морских сил Украины, прошедшие под арками Крымского моста по Керченскому поливу, ржавыми корытами.
Добавим, что корабль "Донбасс", когда-то служивший плавучей мастерской, был построен в Польше в 1969 году, а буксир "Корец" сошел со стапелей в Ярославле в 1973 году.
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