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Общество

Крымский мост защитили от разрушения

Фото: most.life/multimedia
Российские корабли сопровождали украинский металлолом, чтобы не допустить провокаций под Крымским мостом. Накануне два старых судна ВМС Украины прошли под Крымским мостом, а российские политики и военные дали им точные и емкие характеристики.
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В Киеве это событие восприняли не иначе как победу украинского флота. Президент Петр Порошенко с гордостью сообщил в Twitter, что его корабли вышли в Азовское море и в перспективе станут частью новой военно-морской базы. Не менее важной новостью на Украине стал тот факт, что экипажи кораблей могли лично посмотреть на Крымский мост.

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Правда, лидер Незалежной забыл упомянуть, что поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец" уже дышат на ладан. Именно поэтому их взяли в  кольцо российские корабли.

Это было нужно для того, чтобы не допустить затопления украинских кораблей как металлолома, а также во избежание провокаций в российских водах, считает председатель Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев. Крымский мост был защищен от любых непродуманных поступков украинских моряков, считает Ненашев.

"Мы сопровождали этот металлолом самолетами и кораблями, чтобы вовремя среагировать на очередную провокацию", – добавил морской офицер.


В свою очередь глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал корабли военно-морских сил Украины, прошедшие под арками Крымского моста по Керченскому поливу, ржавыми корытами.


Добавим, что корабль "Донбасс", когда-то служивший плавучей мастерской, был построен в Польше в 1969 году, а буксир "Корец" сошел со стапелей в Ярославле в 1973 году.

Автор: Александр Комаров24 сентября 2018, 16:34

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