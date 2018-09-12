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Общество

Госдума проконтролирует улучшение пенсионной системы

Фото: duma.gov.ru
В нижнюю палату парламента продолжают поступать поправки к законопроекту о совершенствовании пенсионной системы. В среду, 12 сентября, депутаты обсуждали их в рамках тематической рабочей группы. Первая из поправок будет рассмотрена законодателями уже на этой неделе. 
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Открывая заседание рабочей группы, в которую вошли депутаты, представители правительства, профсоюзов, общественности, делового и экспертного сообщества, спикер нижней палаты Вячеслав Володин отметил, что поправок становится "все больше и больше". 

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Но основные, отметил он, поступили от президента Владимира Путина. Володин отметил, что уже в четверг, 13 сентября, одна из них будет рассмотрена на пленарном заседании. Речь идет о введении ответственности для работодателей за необоснованный отказ в приеме на работу или увольнение гражданина предпенсионного возраста. 

В свою очередь председатель рабочей группы по совершенствованию пенсионной системы, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева подчеркнула, что парламентарии установят контроль над реализацией пенсионных законопроектов. "Важно принять действительно работающие нормы, чтобы они действительно были эффективны", – сказала она. 

Вячеслав Володин и Ольга Тимофеева. Фото: duma.gov.ru

Депутат подчеркнула, что доработка пенсионного законодательства – это работа на месяцы, а возможно, и на годы вперед. Вице-спикер нижней палаты напомнила, что необходимо принять немалое количество подзаконных актов, а также следить за происходящим в регионах. Тимофеева рассказала, что, помимо прочих вопросов, рабочая группа обсуждает перечень профессий для определения льготных категорий при выходе на пенсию.  

Парламентарии определились также с рассмотрением президентских поправок в Налоговый кодекс, которые предполагают сохранение льгот для граждан предпенсионного возраста. Глава профильного думского комитета Андрей Макаров сообщил, что первое чтение состоится 18 октября.  

Андрей Макаров. Фото: duma.gov.ru

Сейчас нормативно-правовой акт направлен в регионы, отметил он. В нижней палате рассчитывают, что законопроект вступит в силу с 1 января следующего года.  

Макаров напомнил, что на региональном и местном уровнях предоставляется целый ряд льгот по земельному налогу и налогу на имущество. Глава профильного думского комитета отметил, что субъекты Федерации и муниципалитеты уже готовы принять тот же механизм, который предложил президент. 

По словам законодателя, нижняя палата поддерживает предложение Вячеслава Володина о сохранении рабочей группы и после рассмотрения нормативно-правовых актов о настройке пенсионной системы, чтобы она осуществляла мониторинг применения законов на практике по всей стране.  

Ярослав Нилов. Фото: duma.gov.ru

В настоящий момент в профильный комитет нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов поступило уже 146 поправок к пенсионному законопроекту, сообщил его глава Ярослав Нилов. По его словам, в основном предложения поступают от депутатов и сенаторов. Он сообщил, что 19 сентября депутаты рассмотрят инициативу президента о предоставлении гражданам предпенсионного возраста двух дней для прохождения диспансеризации. 

Законопроект о совершенствовании пенсионной системы за авторством правительства Госдума приняла в первом чтении 19 июля. 21 августа на Охотном Ряду прошли широкие тематические слушания. По итогам дискуссий была создана специальная рабочая группа, которую возглавила вице-спикер Ольга Тимофеева. Первое ее заседание состоялось 31 августа. 

Фото: duma.gov.ru

Президент России Владимир Путин 29 августа обратился к гражданам России по вопросу настройки пенсионной системы. Глава государства озвучил свои позицию и предложил ряд поправок. 

По его словам, женщины должны выходить на пенсию не в 63 года, а в 60 лет. Также президент предложил ввести административную или даже уголовную ответственность для тех работодателей, которые уволят работников предпенсионного возраста, выдвинул инициативу обязать работодателей предоставлять работникам предпенсионного возраста два дня для прохождения бесплатной диспансеризации. 

Глава государства считает, что многодетные матери должны выходить на пенсию раньше установленного срока. Владимир Путин также предложил понизить на три года стаж, дающий право досрочного выхода на пенсию (37 лет для женщин и 42 для мужчин), сохранить все федеральные и большинство пенсионных льгот с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин. После телеобращения президентские инициативы были оформлены в виде поправок и поступили на рассмотрение Госдумы.  

Заканчивается сбор поправок к законопроекту о совершенствовании пенсионной системы 24 сентября. Но график может быть продлен. Либо, отметил ранее Вячеслав Володин, парламентарии могут утвердить отдельный порядок рассмотрения нормативно-правовых актов, которые должны быть самостоятельными изменениями, а не поправками.  

Автор: Иван Поляков12 сентября 2018, 18:25

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