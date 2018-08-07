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Общество

"Смертоносная теплица" уничтожает человечество

Фото: pixabay.com
Соглашения по климату не спасут человечество от глобальной катастрофы. Средняя температура Земли продолжает неуклонно повышаться. Планета в скором времени превратится в "теплицу", большая часть суши станет необитаемой.
прочитано 925 раз

Угрожающий прогноз выдала международная команда ученых. Исследователи выяснили, что выбросы парниковых газов – не единственный фактор, влияющий на глобальный климат. Потепление, вызванное деятельностью человека, провоцирует другие нежелательные процессы, которые способствуют дальнейшему разогреванию атмосферы. Не поможет даже прекращение выбросов парниковых газов.

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Парижское соглашение 2015 года предусматривает, что человечество не должно допустить роста средней температуры планеты больше чем на 1,5 градуса. А потепление на два градуса вызовет непредсказуемые изменения в атмосфере планеты. Ледники начнут интенсивно таять, к 2100 году море затопит прибрежные мегаполисы, исчезнут некоторые населенные острова.

К необратимым процессам, которые уже запустило потепление, ученые относят таяние вечной мерзлоты, подъем метана со дна океана, уменьшение объемов поглощаемого сушей и океаном углерода, сокращение лесных массивов в бассейне реки Амазонки, а также уменьшение площади льдов в Арктике и Антарктике. Из-за увеличения концентрации парниковых газов в атмосфере произойдет быстрая цепная реакция, с которой человечество ничего не сможет поделать. Избежать этого, по мнению исследователей, можно, увеличивая площадь лесопосадок и развивая новые технологии поглощения углекислого газа из атмосферы, пишет EurekAlert.

Автор: Андрей Евлампиев7 августа 2018, 10:08
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