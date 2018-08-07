"Смертоносная теплица" уничтожает человечество
Угрожающий прогноз выдала международная команда ученых. Исследователи выяснили, что выбросы парниковых газов – не единственный фактор, влияющий на глобальный климат. Потепление, вызванное деятельностью человека, провоцирует другие нежелательные процессы, которые способствуют дальнейшему разогреванию атмосферы. Не поможет даже прекращение выбросов парниковых газов.
Парижское соглашение 2015 года предусматривает, что человечество не должно допустить роста средней температуры планеты больше чем на 1,5 градуса. А потепление на два градуса вызовет непредсказуемые изменения в атмосфере планеты. Ледники начнут интенсивно таять, к 2100 году море затопит прибрежные мегаполисы, исчезнут некоторые населенные острова.
#Глобальное_потепление и его причины)) pic.twitter.com/hxgcIXnm27— Pellers.ru (@PellersRu) 20 ноября 2017 г.
К необратимым процессам, которые уже запустило потепление, ученые относят таяние вечной мерзлоты, подъем метана со дна океана, уменьшение объемов поглощаемого сушей и океаном углерода, сокращение лесных массивов в бассейне реки Амазонки, а также уменьшение площади льдов в Арктике и Антарктике. Из-за увеличения концентрации парниковых газов в атмосфере произойдет быстрая цепная реакция, с которой человечество ничего не сможет поделать. Избежать этого, по мнению исследователей, можно, увеличивая площадь лесопосадок и развивая новые технологии поглощения углекислого газа из атмосферы, пишет EurekAlert.
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