Найдена новая смертельная опасность глобального потепления

Ученые пришли к выводу, что повышение температуры воздуха влечет гораздо больше смертельной опасности для человека, чем считалось ранее. Выяснилось, что потепление на Земле вызывает устойчивость бактерий к антибиотикам.

Эксперты изучили данные, собранные американскими больницами за два года. Выяснилось, что в ходе повышения средней минимальной температуры в том или ином штате увеличивалась неуязвимость бактерий, передает Nature Climate Change.

Сообщается, что росту температуры воздуха на десять градусов соответствовало увеличение устойчивости к антибиотикам кишечной палочки на 4% и золотистого стафилококка на 2%. Также ученые обратили внимание, что не менее значительное влияние на это оказывает рост плотности населения в городах.

Специалисты признались, что пока не готовы однозначно ответить на вопрос, как именно связано потепление и меньшая восприимчивость бактерий к антибиотикам. Их теория гласит, что основной причиной является ускорение размножения этих микроорганизмов и, как следствие, их стремительное развитие.

Эксперты убеждены, что полученная информация позволит не только понять опасность глобального потепления. Опираясь на новые данные, можно будет прогнозировать, как бактерии среагируют на те или иные медикаменты.