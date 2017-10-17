Россияне променяли секс-игрушки на хлебопечки

Интернет-магазин AliExpress обратил внимание, что россияне резко утратили интерес к сексу. Теперь покупатели охотнее заказывают не игрушки для взрослых, а бытовую технику и гаджеты.

Согласно статистике AliExpress, с наступлением осени россияне стали охладевать к интимным товарам. В октябре спрос на разные категории секс-игрушек упал на 10-40% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает Lenta.ru.

"Покупатели переключили свое внимание на товары для кухни и гаджеты", – отмечают представители компании. И если, например, интерес к таким товарам, как хлебопечка и iPhone 5 вырос, то запрос по теме "секс", наоборот, снизился.



Также отмечается, что в октябре у россиян пропала нужда в презервативах. Хотя обычно эти изделия находятся на втором месте среди интернет-запросов. За отчетный период ими интересовались всего десять тысяч раз – на 1,5% меньше, чем в сентябре.

Между тем спрос на эротическое белье, наоборот, резко вырос. В октябре этот товар в интернете искали в два раза чаще, чем в сентябре.

Однако даже кружевным трусикам и бюстгальтерам пуш-ап не удалось догнать по популярности хлебопечку. Количество запросов на этот вид бытовой техники увеличилось в октябре на 100%. Представители интернет-магазина предполагают, что на настроение россиян могла повлиять мрачная осенняя погода или скорое приближение зимы, когда многие начинают интересоваться кулинарией.