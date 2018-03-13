Найден приятный способ продлить молодость

Ученые из Великобритании нашли еще один рецепт сохранения здоровья и красоты. Они советуют чаще предаваться любовным утехам.

Специалисты уверены, что интимная близость способствует омолаживанию организма и помогает дольше сохранять тело в тонусе. Такое приятное времяпрепровождение полезно и мужчинам, и женщинам, но есть условие: секс должен быть регулярным.

Эксперты заявили, что окситоцин – гормон любви и объятий – оказывает волшебное действие на здоровье человека. Он делает кожу упругой и положительно влияет на тонус мышц. Занятия любовью повышают кровоток и укрепляют сердечно-сосудистую систему, сообщает Пятый канал. Не менее важен и психологический фактор: секс дарит положительные эмоции, а они, как известно, продлевают жизнь.

Между тем некоторые россияне готовы отказаться от занятий любовью ради доступа в интернет. Исследование на тему "Насколько цифровизированы российские потребители?" проводилось в 2017 году. Оно охватило четыре тысячи респондентов в возрасте от 14 лет из всех федеральных округов. В каждой региональной выборке – минимум 25% на каждую из доходных категорий (по среднедушевому доходу): менее 27 тысяч рублей, 27-60 тысяч рублей, более 60 тысяч рублей.

Результаты показали, что жители нашей страны являются весьма активными пользователями: 92% респондентов выходят в интернет ежедневно, 83% проводят в Сети от двух до восьми и более часов в день. Более 40% респондентов готовы ради Всемирной паутины на год отказаться от алкоголя. Еще 8% променяют секс на общение в соцсетях.