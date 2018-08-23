Модель из Азербайджана продает девственность ради жилья

Объявление Махбуба Мамедзаде разместила на специальном сайте Cinderella Escorts. Девушка оценила свои эскорт-услуги в 100 тысяч евро.

В видеоролике модель объяснила мотивы своего неординарного поступка. У девушки грандиозные планы.

"Я хочу продать свою девственность, потому что хочу приобрести дом, в котором могла бы жить вместе со своей матерью. Ко всему этому хочу путешествовать по миру вместе с ней и жить в Америке, где и намерена продолжить свою модельную карьеру", – цитирует Махбубу Sputnik. Кроме того, азербайджанка собирается открыть приют для бездомных собак на родине. Все для того, чтобы ею гордилась мама.

По условиям сайта, стартовая цена за девственность – 100 тысяч евро, но сумма сделки может измениться. Счастливчик, выигравший аукцион, проведет с девушкой ночь в любом из отелей Германии.

"Модель Махбуба Мамедзаде продает свою девственность за 100 тысяч евро"

Вот, думаю, уступит немного или отказаться? pic.twitter.com/JhcjeKJQMX — алексей булыгин (@bulygin499) 22 августа 2018 г.

Махбуба Мамедзаде живет и работает в Турции, где сотрудничает с агентством Brave Model Management. Девушка принимает участие во многих модных показах зарубежных брендов.

Махбуба – далеко не первая, кто решился продать свою девственность. Ранее 18-летняя модель из Италии Николь выставила ее на продажу в Сети. Своим мотивом девушка назвала обучение в знаменитом Кембриджском университете (Англия).