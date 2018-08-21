Госдума обсуждает настройку пенсионной системы
На Охотный Ряд приехали представители всех регионов России. Из них более 40 - председатели региональных заксобраний. Большинство депутатов прервали отпуск и также будут участвовать в слушаниях. В общей сложности в них примут участие порядка 600 человек.
Откроет и будет вести слушания спикер Госдумы Вячеслав Володин. Выступят руководители всех парламентских фракций, председатели профильных комитетов, министр труда и социального развития Максим Топилин, руководители Пенсионного фонда, Счетной и Общественной палат, деловых объединений и представители профессионального сообщества.
Обсуждение в таком формате пройдет в
Госдуме впервые. Как пояснил ее спикер Вячеслав Володин, учитывая большой
запрос со стороны представителей гражданского и экспертного сообщества, после
консультаций с представителями политических фракций было принято решение расширить
формат мероприятия.
Слушания было решено провести после принятия в первом чтении законопроекта по настройке пенсионного законодательства, так как в обществе появилось много вопросов к документу. На сегодня инициировано более 100 поправок к нему.
Напомним, что предложенный правительством законопроект о совершенствовании пенсионного законодательства Дума приняла в первом чтении 19 июля. Реализация предусмотренных документом мер позволит создать условия для повышения уровня пенсий, а также для ежегодной индексации выплат выше уровня инфляции.
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