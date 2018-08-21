Госдума обсуждает настройку пенсионной системы

Шубская родила Овечкину первенца Степаненко судится с Петросяном Главные события Москвы Дом-2 Эксклюзив

Самое читаемое

Смерть перечеркнула планы Степаненко
Внезапная кончина Серебрякова стала ударом для поклонников
Сказка закончилась: Принц Гарри оставил Меган Маркл
Обнародованы доказательства обмана жены Гогена Солнцева и Андрея Малахова
В семье Анны Семенович произошла трагедия
Безутешная Зудина бросилась к гробу с Брусникиным
партнеры
Вторник 21 августа
Лента новостей
14:51
Звезда "Убойной силы" вогнала в краску Корчевникова рассказами о любовницах
14:45
Топ-5 романтических мест для двоих
14:28
Почему диеты не работают
14:22
Видео из нового сезона шоу "Импровизация" утекло в Сеть
13:57
Бородина откровенно о романе с женатым мужчиной
13:43
Звезда шоу "Холостяк" потеряла дочь
13:32
В Новой Москве ребенок впал в кому после обрезания на дому
13:10
Учеников приобщают к благоустройству школьных территорий
13:06
Звезде "Дома-2" разрезали грудь в прямом эфире
12:54
Туктамышева бросила вызов дерзкой Загитовой
12:46
Массовое отравление под Москвой привело к смертельному исходу
12:15
"А кто не гей?": Соколовский оправдался за шалости с голыми мужиками
12:15
Как у Кудрявцевой: Хилькевич дала новорожденной "сельское" имя
12:11
Приспустившая трусы Толкалина взорвалась от скабрезных нападок
12:10
В Анталье пройдет Международный Фестиваль Уличной Еды
11:58
Возмущенный Первый канал вгрызся в свои кровные
11:54
В Москве пройдут самые зрелищные соревнования по европейским бальным танцам
11:19
По стопам Пугачевой: Меладзе сделал важное заявление о паспорте
11:17
"Нам нравится втроем": интимное признание Виторгана о Собчак
11:11
Водонаева рассказала о супружеской измене
10:55
"Деревенская матрешка и колхоз": Бузова утерла нос Костенко
10:50
Дочь обезумевшей Тереховой покинула театр после лесбийского скандала
10:49
Сельчанка без прав убила пенсионерку в жутком ДТП
10:31
Опять к Устиненко?: Гобозов из "Дома-2" внезапно расстался с анорексичкой
10:13
В "Сокольниках" с размахом прошел гастрономический фестиваль "Гренадин"
10:09
"Его не приглашали!": дочка наказала Никиту Михалкова
09:51
Трампа жестко отчитали за отмену санкций против России
09:50
С чистого листа: в Кемерово избавились от "Зимней вишни"
09:41
Самбурская разоблачила шоу "Битва экстрасенсов"
09:35
Звезда сериала на ТНТ простила подло бросившего ее отца-выпивоху
09:20
На Урале возмущены зверским убийством инвалида
09:04
"Тюлень на лежбище": раздетая Волочкова вывалила свои прелести
08:59
Питт в ярости от нового отца детей Джоли
08:33
Лицемерная Андреева возмутила россиян бесстыдством
08:10
СМИ: Валерий Меладзе решил получить другое гражданство
00:06
Сексуальная Пугачева в гольфах и мини-шортах произвела фурор у Лободы
21:51
Андрей Мягков высказался о здоровье жены
21:21
Сбежавший с уголовным делом подозреваемый попал на видео
21:17
Гузеева закатила матерный скандал
21:00
Овечкин и Шубская подвергли опасности новорожденного сына
20:55
В Подмосковье умер запертый в машине пятилетний ребенок
20:37
В Башкирии ломом избили ветерана
20:33
Ведущая "Давай поженимся" оценила развод Степаненко и Петросяна
20:12
В Волгограде лихач сбил трех девушек на светофоре
19:59
В Удмуртии водитель квадроцикла умер после мелкого ДТП
19:48
Рублю предсказали стремительное падение
19:42
Малахов показал в "Прямом эфире" тайного сына Глаголевой
19:39
В Казани легковушка протаранила автобус с пассажирами
19:35
Анастасия Орлова стала героиней уникального арт-проекта
19:20
Лорак засветилась с новым мужчиной после семейного скандала
19:03
Под Нижним Тагилом голодный медведь прогнал из леса грибников
18:53
Под Тюменью нашли алтарь из костей (видео)
18:43
Жуков остался в одиночестве перед важной операцией
18:35
Омичи стали чаще умирать от наркотиков
17:58
Подростки на мопеде разбились в ДТП под Нижним Новгородом
17:49
Бузова отказалась уходить от Тарасова
17:46
7 привилегий, которые женщины забрали у мужчин
17:42
В реке под Ростовом утонула школьница
17:30
Модель с синдромом Дауна побила соперниц-красоток
17:24
Попавшего под поезд солдата-срочника сняли на фото
17:04
Звезду сериала "Счастливы вместе" сгубила ВИЧ-инфекция
16:52
Первый всероссийский фестиваль "Колыбельные для всей семьи" пройдет в Москве
16:45
Премьер-министр Узбекистана попал в ДТП
16:36
Грязная подпись Погребняка к семейному фото шокировала народ
16:32
Питт и Джоли убивают собственных детей
16:23
Меланья Трамп толкает мир к третьей мировой
15:44
Подробности срыва наркозависимой Миланы Кержаковой
15:44
Оголившаяся жена Игоря Николаева потеряла грудь на пляже
15:37
Мучительная смерть мужа актрисы Зайцевой обескуражила Корчевникова
15:35
Житель Уфы попался на краже 20 надувных лодок
15:27
"Единая Россия" добьется роста пенсий
15:16
У дочери Тарасова нашлась другая мама
15:06
Танцы Путина на свадьбе всполошили мир
14:45
Кремль жестко ответил русофобу Трампу
14:38
Алину Загитову подло подставили
14:34
Убившие насильника Хачатуряна сестры признали вину
14:21
В России умер старейший покоритель Северного полюса
14:17
Русский терминатор: рабочий выжил после удара током и падения с высоты
14:11
Помощник рассказал о запое президента России
14:10
Летучая на краю крыши намекнула на беременность
14:06
Неожиданный поворот в деле группы Дятлова
14:03
Путин поднял войска по тревоге
14:00
Названа причина жуткой аварии под Москвой
13:50
В России устроили гулянья после смерти Успенского
13:49
Народные способы увеличения груди
13:37
Провокация в центре Москвы: Тарасов с женой ворвались к невесте Бузовой
13:32
Террорист с взрывчаткой атаковал россиян
13:25
Стюардесса продала свою девственность за 19 миллионов
13:23
Почему изменяют в крепких семьях
13:14
Физики уже в работе: Украина рушит Крымский мост
12:58
Хилькевич во второй раз стала мамой
12:44
Обладательница титула "Миссис Россия 2018" возбудила народ
12:37
Раскрыта главная постельная тайна
12:19
Загулы и тайны: главная причина трагедии Дакоты и Соколовского
12:10
Опубликован лайн-ап фестиваля Skolkovo Jazz Science
11:58
"ЕР" помогает попавшей в трудную ситуацию семье Сидоровых
11:48
"Проваливай на лобное место": Собчак растерзали за черную зависть к Путину
11:34
"Мам, ты пьяная что ли?": дочь осудила актрису Добровольскую
11:33
"Подрывают мой авторитет": возмущенная Польских выступила с заявлением
11:27
Актриса Катерина Шпица оголилась на красной дорожке
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Набравшийся сил Шепелев высказался о свадьбе
Провокация в центре Москвы: Тарасов с женой ворвались к невесте Бузовой
Интимный снимок Волочковой без белья вызвал оторопь
Танцы Путина на свадьбе всполошили мир
Гузеева закатила матерный скандал
Звезду сериала "Счастливы вместе" сгубила ВИЧ-инфекция
Общество

Госдума обсуждает настройку пенсионной системы

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
В Госдуме начинаются масштабные общественные слушания на тему настройки пенсионной системы. На них приглашены члены правительства, депутаты, представители Пенсионного фонда, Счетной палаты, эксперты и общественные деятели.

Продолжение: Госдума снимет напряжение в обществе при настройке пенсионной системы
прочитано 935 раз

На Охотный Ряд приехали представители всех регионов России. Из них более 40 - председатели региональных заксобраний. Большинство депутатов прервали отпуск и также будут участвовать в слушаниях. В общей сложности в них примут участие порядка 600 человек.

ПО ТЕМЕ

Турчак предложил сократить пенсии депутатам и сенаторам

"Единая Россия" добьется роста пенсий

Парламентские слушания по пенсионной системе станут общественными

 Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Откроет и будет вести слушания спикер Госдумы Вячеслав Володин. Выступят руководители всех парламентских фракций, председатели профильных комитетов, министр труда и социального развития Максим Топилин, руководители Пенсионного фонда, Счетной и Общественной палат, деловых объединений и представители профессионального сообщества.

Обсуждение в таком формате пройдет в Госдуме впервые. Как пояснил ее спикер Вячеслав Володин, учитывая большой запрос со стороны представителей гражданского и экспертного сообщества, после консультаций с представителями политических фракций было принято решение расширить формат мероприятия.

Слушания было решено провести после принятия в первом чтении законопроекта по настройке пенсионного законодательства, так как в обществе появилось много вопросов к документу. На сегодня инициировано более 100 поправок к нему.

Вячеслав Володин. Фото: Марат Абулхатин/Фотослужба Государственной Думы/duma.gov.ru

Напомним, что предложенный правительством законопроект о совершенствовании пенсионного законодательства Дума приняла в первом чтении 19 июля. Реализация предусмотренных документом мер позволит создать условия для повышения уровня пенсий, а также для ежегодной индексации выплат выше уровня инфляции.

Автор: Александр Комаров21 августа 2018, 11:11

комментарии

Политика

Кремль жестко ответил русофобу Трампу
Меркель поставила на место обнаглевшего Порошенко
В Германии указали на победу Меркель над Путиным
США шокированы подлым ударом Порошенко

Шоу-бизнес

Звезда шоу "Холостяк" потеряла дочь
Жена изменяла Успенскому с мальчишкой из интерната
Дочь онкобольного Юдашкина впервые показала сына
Звезде "Дома-2" разрезали грудь в прямом эфире

Проишествия

Убившие насильника Хачатуряна сестры признали вину
Бывший муж средь бела дня расстрелял москвичку (видео)
Обнародовано тайное письмо убившей насильника Хачатуряна дочери
Известного актера нашли мертвым в лифте

Lifestyle

В Москве пройдут самые зрелищные соревнования по европейским бальным танцам
Звезда "Убойной силы" в реанимации с кровоизлиянием в мозг
"Надо делать рейтинги, деньги": "убийца" Цоя прервал молчание
Как живет сын Виктора Цоя
Шоу-бизнес

Звезду сериала "Счастливы вместе" сгубила ВИЧ-инфекция

Известие о смерти для многих стало большой неожиданностью
Шоу-бизнес

Малахов показал в "Прямом эфире" тайного сына Глаголевой

В студии программы появились родные известной актрисы

Общество

Поведение Путина на свадьбе удивило музыканта

Баянист рассказал о торжественном мероприятии
Шоу-бизнес

"Нам нравится втроем": интимное признание Виторгана о Собчак

Максим дал интервью о семейной жизни

Гороскоп

Овечкин и Шубская подвергли опасности новорожденного сына
Астрологический прогноз с 20 по 26 августа
51-летняя Овсиенко родит за границей
Вымотанную Джоли ждут долгие годы под надзором врачей

Фоторепортажи

Обладательница титула "Миссис Россия 2018" возбудила народ
Актриса Катерина Шпица оголилась на красной дорожке
Отличная замена: для Питта подобрали лучших двойников Джоли
Неудачная пластика превратила модель Playboy в монстра

Спорт

Алину Загитову подло подставили
Попавшимся на допинге спортсменам придумали жестокое наказание
Медведева нелепо оправдалась за плевок в сердца россиян
Травмированного Головина сняли в ночном клубе

Регионы

Физики уже в работе: Украина рушит Крымский мост
Лечили от бронхита: шокирующие детали смерти онкобольной школьницы из Новосибирска
Всех досматривают: на Крымском мосту происходит странное
Раздевшуюся ради Тимати учительницу гонят с работы
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru