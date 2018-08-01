Тысячи жертв: аномальная жара истребляет человечество
В тропических и субтропических регионах число пострадавших от жгучего солнца к 2080 году станет в пять раз больше. Всему виной – изменение климата и вызванные этим экстремальные погодные явления.
В австралийских городах Брисбен, Сидней и Мельбурн смертность от погодных бедствий, по сравнению с периодом 1971-2010 годов, возрастет на 471%. Жертв станет заметно больше в Индии, Греции, Японии и Канаде. Еще больше усугубят ситуацию сопутствующие аномальной жаре природные катастрофы – засуха и пожары.
Это самый пессимистичный сценарий из тех, которые просчитали ученые из Университета Монаша в Мельбурне. Исследователи разработали модель для оценки количества смертей, связанных с жарой, в 20 странах в период 2031-2080 годов. При этом учитывались объемы выбрасываемых в атмосферу парниковых газов при сжигании ископаемого топлива, плотность населения в регионах, а также различные стратегии по смягчению последствий зноя.
Аномальная #жара в Германии: погибший урожай, лесные пожары и самый ранний сбор винограда в истории Германии. Подробнее: https://t.co/kK2IP161zJ pic.twitter.com/KEmNdw8A4V— ПосольствоГерманииРФ (@germania_online) 31 июля 2018 г.
Страшных последствий нерачительного хозяйствования человека на планете можно избежать, считают ученые. Они рекомендуют соблюдать Парижское соглашение по климату. В подписанном в 2015 году документе страны договорились не допустить роста средней температуры планеты больше чем на 1,5 градуса.
Если все же потеплеет на два градуса, можно ожидать непредсказуемых изменений, в частности интенсивного таяния ледников и резкого повышения уровня моря. С лица Земли в первую очередь исчезнут населенные острова, следом – прибрежные мегаполисы, пишет EurekAlert.
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