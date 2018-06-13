Москвичам пообещали 30-градусную жару

На следующей неделе в столицу придет летняя жара. Воздух прогреется до 30 градусов, передает RT.
"На следующей неделе, поскольку погоду определяет антициклон, температура воздуха будет порядка +28...+29. Не исключено и +30", – сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.
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