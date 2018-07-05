В Госдуме обнародовали зарплаты и пенсии депутатов

В Госдуме официально озвучены зарплаты и пенсии депутатов. Информацию довели до народных избранников по просьбе спикера Вячеслава Володина.

На пленарном заседании Госдумы 5 июля в зале была роздана информация о зарплатах и пенсиях народных избранников. Как сообщил первый вице-спикер Александр Жуков, это сделано по просьбе Вячеслава Володина.

Сам спикер пояснил, что данные обнародованы официально из-за того, что некоторые издания приводят неверные цифры о депутатских пенсиях. Пресса пишет о мифических сотнях тысяч. "Я видел информацию на кемеровских источниках, но не будешь же опровергать", – сказал Володин.

Для большей открытости и ясности, теперь информация о доходах народных избранников продублированана официальном сайте Думы. Средняя зарплата депутатов в 2018 году составляет 399,3 тысячи рублей (до уплаты налогов), а пенсия для тех, кто отработал не менее одного или двух созывов, – 46,6 тысячи рублей. У депутатов-старожилов она выше – 63,5 тысячи рублей.

Напомним, что зарплата депутатов приравнивается к зарплатам министров. Также следует отметить, что в соответствии с указом президента от 27 февраля 2015 года, заработная плата депутатам Думы выплачивается с уменьшением на 10%.





В сообщении на сайте Госдумы говорится, что в соответствии с законом гражданин, который не менее пяти лет исполнял обязанности депутата Госдумы, имеет право на доплату к пенсии по старости или инвалидности.

Она устанавливается по таким правилам: сумма доплаты при стаже от пяти до десяти лет составляет 55% денежного вознаграждения депутата, а при стаже свыше десяти лет – 75%. Если гражданин был депутатом менее пяти лет, то доплату к пенсии он не получает.





Если после ухода с поста депутата гражданин замещает государственную или муниципальную должность, должности государственной или муниципальной службы, выплата доплаты приостанавливается и возобновляется только после освобождения от соответствующей должности.