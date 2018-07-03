Названа истинная причина потери Крыма Украиной

Украинский эксперт выступил с критикой в адрес внешней политики Незалежной. Он заявил, что нейтральное отношение Киева к Москве и Вашингтону позволило бы сохранить Крымский полуостров в составе государства.



По словам лидера партии "Основа" Андрея Николаенко, декларация о независимости, которая закрепляла нейтралитет Украины, была принята в 1990 году. Тогда данное решение поддержали около 94% населения, передает Ura.ru.

Исходя из этого, политик объяснил, в каком случае Украина могла бы сохранить Крым и избежать конфликта в Донбассе, пишет Russia Today. "Если бы предыдущие президенты не дергали страну между Москвой и Вашингтоном, а придерживались нейтралитета, который был выбран гражданами, основных проблем, которые есть у Киева сегодня, можно было бы избежать", – рассказал Николаенко.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Россия может отказаться от Крыма, так как "однажды Москва уже передала полуостров Киеву". По его мнению, в СССР с регионом "не могли справиться", что якобы напоминает нынешнюю ситуацию.





Напомним, что Крым присоединился к России в 2014 году по итогам референдума. Украина и ряд западных стран не признали результаты голосования. При этом в России неоднократно отмечали, что референдум соответствовал нормам международного права.