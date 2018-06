Крым внезапно оказался ничьим

После вхождения Крыма в состав России по итогам референдума многие производители карт на Западе оказались в сложном положении. С одной стороны, полуостров по всем законам стал полноправным российским регионом как с юридической, так и с фактической точки зрения. С другой – западные страны по каким-то причинам решили не признавать этот факт.

Поэтому отображение Крыма как части Украины является грубой ошибкой, а внесение полуострова в российские границы означает для авторов карт проявление несогласия с политикой собственных властей. "Изящный" выход из этой щекотливой ситуации нашло агентство Bloomberg.

В статье о политической ситуации в странах с развивающимися рынками журналисты опубликовали карту мира, на которой Украину выделили желтым цветом, а Россию – темно-серым, передает РИА Новости. Крым же оказался светло-серым, словно он вовсе не входит в предмет исследования.

