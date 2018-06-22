Крым внезапно оказался ничьим

Агентство финансово-экономических новостей Bloomberg опубликовало карту, на которой Крым оказался не принадлежащим ни России, ни Украине. Незалежная уже успела выразить беспокойство по поводу такого подхода.



После вхождения Крыма в состав России по итогам референдума многие производители карт на Западе оказались в сложном положении. С одной стороны, полуостров по всем законам стал полноправным российским регионом как с юридической, так и с фактической точки зрения. С другой – западные страны по каким-то причинам решили не признавать этот факт.

Поэтому отображение Крыма как части Украины является грубой ошибкой, а внесение полуострова в российские границы означает для авторов карт проявление несогласия с политикой собственных властей. "Изящный" выход из этой щекотливой ситуации нашло агентство Bloomberg.

В статье о политической ситуации в странах с развивающимися рынками журналисты опубликовали карту мира, на которой Украину выделили желтым цветом, а Россию – темно-серым, передает РИА Новости. Крым же оказался светло-серым, словно он вовсе не входит в предмет исследования.

Some key emerging markets are about to run the gantlet of potentially game-changing elections https://t.co/NrvIIIjjlB pic.twitter.com/PQesZ1Xo9n — Bloomberg (@business) 21 июня 2018 г.

Примечательно, что Украина уже успела выразить возмущение подобным подходом. Местные СМИ сообщают, что Министерство информационной политики Украины намерено отправить в адрес Bloomberg официальное письмо с протестом.

Активизировались и пользователи Сети из Украины, традиционно болезненно воспринимающие любое мнение в интернете, которое противоречит их собственному. В комментариях под опубликованной картой на странице агентства в Twitter они призвали журналистов к ответу и потребовали от них однозначно выразить свое отношение к принадлежности Крыма. Представители СМИ на их возмущение никак не отреагировали.