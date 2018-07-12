Ученые раскрыли тайный смысл фырканья лошадей

Фырканье лошадей – вовсе не реакция организма на раздражение. Как выяснилось, оно несет в себе эмоциональную нагрузку. Ученые выяснили, что таким образом скакуны одобряют действия хозяина.

Заключение биологов из Реннcкого университета во Франции стало результатом долгих наблюдений за пятью десятками скакунов. Часть лошадей обитала в тесных и неухоженных конюшнях, другая – в абсолютной свободе на пастбище. В результате исследователи получили, как они заявляют, "надежный индикатор", который позволяет понять, что нравится, а что не нравится животному.

"Наши наблюдения показали, что лошади чаще фыркают во время приятных событий в их жизни. К примеру, во время обеда или выгула по пастбищу, о чем также говорит то, что их уши направлены вперед и подняты вверх", – заявила биолог Матильда Штомп.

Установлено, что лошади, которые больше времени проводят в конюшнях и испытывают при этом стресс, фыркают заметно реже, чем их вольные собратья. Кроме того, скакуны чаще фыркали, когда ели более свежую и сочную траву или просто были довольны жизнью, общаясь с сородичами и людьми.

Публикация от гарри м (@rusturofficial) 10 Июл 2018 в 3:49 PDT

Ранее считалось, что лошади фыркают, очищая нос от слизи и грязи. Теперь же зоологи уверены, что скакуны таким образом демонстрируют свое эмоциональное состояние. Ученые считают, что новые знания можно использовать для изучения психологии поведения лошадей и улучшения их жизни, заключают авторы статьи.

В последнее время появляется все больше свидетельств того, что животным свойственны вполне человеческие черты интеллекта и эмоции. К примеру, установлено, что собаки понимают не только интонации, но и смысл слов, которые говорят им хозяева. Ученые также считают, что животные общаются с людьми не ради еды, а ради позитивных эмоций, пишет журнал PLoS One.