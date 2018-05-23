Известная телеведущая бросилась под ошалевшего коня
Журналистка готовила сюжет о скачках для одного из спортивных телеканалов. Неожиданно один из коней скинул наездника и понесся прямо на нее.
Девушка попыталась остановить скакуна на скорости около 50 километров в час и попала под его копыта. Лошадь поволокла репортера по земле, но та схватила поводья и успокоила животное. Смелый поступок восхитил как коллег журналистки, так и спортсменов, пишет Daily Mail.
Amazing! @hayleyjanemoore @Chepstow_Racing pic.twitter.com/F1m6u9oBH5— At The Races (@AtTheRaces) 22 мая 2018 г.
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