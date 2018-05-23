Известная телеведущая бросилась под ошалевшего коня

Спортивный корреспондент попала под копыта, пытаясь остановить коня. Однако девушке удалось подняться и усмирить животное.



Журналистка готовила сюжет о скачках для одного из спортивных телеканалов. Неожиданно один из коней скинул наездника и понесся прямо на нее.

Девушка попыталась остановить скакуна на скорости около 50 километров в час и попала под его копыта. Лошадь поволокла репортера по земле, но та схватила поводья и успокоила животное. Смелый поступок восхитил как коллег журналистки, так и спортсменов, пишет Daily Mail.