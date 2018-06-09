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Общество

Россиян напугали новыми правилами призыва в армию

Фото: GLOBAL LOOK press/Zamir Usmanov
Минобороны планирует изменить правила призыва на срочную службу. Уже с осени 2018 года молодые люди, признанные ограниченно годными, смогут добровольно пройти повторную медкомиссию.
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Нововведение многократно увеличит шансы примерить форму и кирзовые сапоги. Это особенно актуально для россиян, которые планируют связать свою судьбу с силовыми структурами, и абитуриентов военных вузов.

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Согласно поправкам, новобранцев поделят на две категории. В первую войдут призывники, не имеющие воинских званий и пребывающие в запасе, сообщает РИА ФАН со ссылкой на газету "Известия".

Для них срок службы будут отсчитывать как раз со дня присвоения звания. Как указано в проекте, военный билет с записью "рядовой" такие бойцы должны получить "до убытия из сборного пункта субъекта Федерации к месту прохождения военной службы".

Вторая категория­ включает в себя призывников, которые не числятся в запасе, но имеют воинские звания. Началом службы для них будет день приказа военкома о направлении в часть.

Этот момент особенно важен для новобранцев. Именно с него начинают считать дни до долгожданного дембеля, пишет НСН.

Стоит отметить, что в сборном пункте призывник может провести некоторое время, которое не зачтется в срок службы. Как правило, такое ожидание длится три дня.

Особое внимание уделят гражданам, не числящимся в запасе, но имеющим воинские звания. Эта новая категория появилась в начале 2018 года, отмечает newizv.ru.

Таким образом, молодые люди, которые были признаны ограниченно годными и зачислены в запас, получат право добровольно пройти освидетельствование еще раз. Повторная медкомиссия может установить, что рядовой здоров или годен к службе с незначительными ограничениями. Такой гражданин подлежит призыву на общих основаниях.

Автор: Михаил Вштанов9 июня 2018, 11:18

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