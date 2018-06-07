Российские магазины завалены поддельным молоком

Эксперты Роскачества провели масштабное исследование молочки на российском рынке и пришли к неутешительному выводу. Продукция примерно каждого третьего производителя в Центральном федеральном округе является поддельной.



Специалисты выявили нарушения в 25% проверенных образцов молока жирностью 3,2% и выше. При этом большинство товаров отвечают всем нормам и стандартам качества, а один бренд даже превосходит действующие ГОСТы.

В образце одной из торговых марок обнаружены антибиотики. Среди нарушений – использование растительных жиров и сухого молока, а также снижение жирности.

В исследовании приняли участие образцы 16 торговых марок, произведенных в разных регионах страны. Специалисты оценивали молоко по 26 критериям безопасности и качества. В первую очередь учитывалось содержание растительных жиров, сухого молока, наличие бактерий и антибиотиков, сообщает официальный сайт Роскачества.

Эксперты рассказали о трех самых распространенных способах подделать молоко. Недобросовестные производители добавляют в продукт растительные жиры или снижают жирность.

Недопустимые добавки сотрудники Роскачества нашли в молоке трех марок. Стоит отметить, что их продукты далеко не самые дешевые и относятся к средней ценовой категории.

Что касается сухого молока, его обнаружили в товарах пяти производителей. Эксперты подчеркнули: законодательно в стандартах изготовления питьевого молока запрещено использование порошка.

Внешний вид, цвет, вкус и запах продукции полностью отвечали всем требованиям. Однако соответствие цены и качества вызвало массу вопросов.

В самом дешевом продукте обнаружили сухое молоко. А вот следующее за ним по стоимости молоко заняло шестое место в списке лучших производителей.