С деньгами Захарченко уплыли и миллионы Хорошавина

Миллионы, изъятые у бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина, не дошли до государства. О недостаче стало известно только после сообщений о пропаже части денег, найденных у полковника МВД Дмитрия Захарченко.

Какая часть из "хорошавинских миллионов" испарилась, пока не сообщается. Известно, что после ареста в 2015 году у экс-губернатора Сахалинской области обнаружили 280 миллионов рублей, шесть миллионов долларов, 727 тысяч евро, 388 тысяч швейцарских франков и 217 тысяч фунтов стерлингов. Занялись ли следователи этой пропажей – пока не известно.

История с деньгами Хорошавина всплыла на фоне сообщений о пропаже части "золотого запаса" Дмитрия Захарченко, обнаруженного на превращенной в банковское хранилище квартире сестры полковника МВД, Ирины Разгоновой.

Изъятые при обыске сокровища были уложены в коробки и отправлены в Следственный комитет России. Деньги хранились в актовом зале здания на Новом Арбате в Москве – там их пересчитали, а затем опечатали и отправили в Сбербанк. С 27 апреля по 2 мая 2018 года в банке миллионы снова пересчитывали – перед тем как отправить в казначейство.

По данным газеты "Коммерсантъ", пропало из этих денег около 120 миллионов рублей. На каком из этапов переездов и пересчета они бесследно испарились, предстоит выяснить старшему следователю по особо важным делам при председателе СКР Константину Криворотову.

Бывший Губернатор Сахалинской области Александр #Хорошавин приговорен к 13 годам лишения свободы, с отбыванием в колонии строгого режима, штрафу в размере 500 млн руб. pic.twitter.com/EYZ8xbKILO — Nikita Parshukov (@SNParshukov) 9 февраля 2018 г.

Как отмечает адвокат Захарченко Александр Горбатенко, он узнал о пропаже еще раньше, но на уровне слухов, официального подтверждения не было. Он отметил, что формально эти деньги больше никому не принадлежат – после изъятия их обратили в собственность государства. По словам Горбатенко, похищение средств не повлияет на ход уголовного дела.

Захарченко, как рассказал адвокат, абсолютно не расстроился, получив это известие. Напротив – у него улучшилось настроение. Полковник сомневается, что пропажу найдут. А себя виновным по-прежнему не считает, пишет издание.