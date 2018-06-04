Конец света "передвинули" на лето 2018-го

Наступление "нового миропорядка", явление инопланетян и последующий конец света – такие прогнозы на лето 2018-го делал греческий физик-ядерщик Георгиос Гьялвас. Примерно эти же даты апокалипсиса называли и другие предсказатели.

Предостережение греческого ученого и изобретателя Георгиса Гьялваса появилось еще в 80-х годах прошлого века. Исследователь, работавший в свое время на НАСА, перед смертью рассказал журналистам, что в 2018 году на планете наступит "новая эра", запланированная "внеземным центром принятия решений". По его мнению, уже в те годы надо было готовиться к наступлению нового мирового порядка.

Тем более актуально мнение Гьялваса, с точки зрения его последователей, сегодня – когда до конца 2018-го осталось всего полгода. Тем более что прогнозы греческого ученого подтверждаются и предсказаниями Нострадамуса о третьей мировой войне.

Кроме того, в 40-х годах прошлого столетия старец Михаил рассказывал прихожанам, что годом начала конца для жителей Земли станет тот, когда праздник Пасхи выпадет на 1 мая и состоится Вселенский собор, который посетят даже католические кардиналы. Спустя два года после этого произойдет самое ужасное событие в истории человечества. Начнется апокалипсис и будут реализованы все описанные в Откровении предсказания.

Комментаторы предсказаний Михаила отмечают, что праздник Пасхи выпал на 1 мая в 2016 году, а уже летом состоялся Восьмой Вселенский собор. Следовательно, армагеддон начнется летом 2018 года. По прогнозам, мировые державы начнут войну, планету ожидает нашествие инопланетян и природные катаклизмы, передает "Рамблер-Уик-энд".