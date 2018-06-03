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Общество

Подрыв поезда привел к гибели десятков людей

Фото: Dni.Ru
Июньским утром жителей Арзамаса разбудил чудовищной силы взрыв, на воздух взлетели три вагона со взрывчаткой. Прибывшие на место происшествия пожарные пришли в ужас: здание вокзала было практически полностью разрушено, а на месте железнодорожных путей зияла огромная воронка.
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На подъезде к Арзамасу 4 июня 1988 года взорвались три вагона с гексогеном, амонитом и тротилом. Поезд шел в Казахстан, взрывчатка нужна была для горных и подземных работ по добыче полезных ископаемых.

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Основной причиной взрыва тогда сочли нарушение правил погрузки и перевозки взрывчатых веществ, хотя в качестве версий рассматривались и террористический акт, и диверсия со стороны спецслужб западных стран с целью нагнетания нестабильности в СССР. Но слово теракт в Советском Союзе употреблялось исключительно в новостях про загнивающий Запад, поэтому население не нервировали сообщениями о такого рода чрезвычайных происшествиях.

В конце 80-х годов в стране еще не была сформирована единая спасательная служба, ее функции выполняли пожарные и бойцы войск гражданской обороны. Безусые солдатики были в шоке: начальство кинуло их разбирать завалы после мощнейшего взрыва на железной дороге.

Территория вокруг станции представляла собой засыпанное толстым слоем обломков вагонов, зданий, рельсов и шпал пространство. Из этой груды камней, металла и дерева тут и там раздавались человеческие стоны. Под завалами оказались железнодорожники и персонал станции Арзамас.

Фото: wikipedia.org/Arzy

Взрывом полностью разрушены 150 домов, почти три тысячи семей остались без крова. Было разрушено 250 метров железнодорожного полотна, серьезно поврежден вокзал, разрушены электроподстанция, линии электропередачи, газопровод. В пяти километрах от места взрыва в домах были выбиты все окна.

Взрывная волна разошлась по городу и разрушила две больницы, 49 детских садов, 14 школ и 69 магазинов. В пораженной зоне оказалось 160 промышленно-хозяйственных объектов. Картина в городе была как после бомбардировки во время войны.

Фото: Войтенко Владимир/Фотохроника ТАСС

Сколько точно погибло людей от этого взрыва, сейчас сказать сложно. Несмотря на перестройку и гласность, которые были объявлены в СССР в 1985 году, данные о таких происшествиях тщательно скрывали. В открытых источниках можно найти такие цифры:  91 человек погиб, пострадали около полутора тысяч. На форумах в Сети очевидцы тех событий пишут о сотнях погибших и тысячах пострадавших.

Погибших могло быть в десяти раз больше. Дело в том, что поезду со взрывчаткой не хватило каких-то трех-четырех минут, чтобы доехать до нефтеналивной базы. К тому же навстречу ему шел состав с пропаном, в котором было около 80 цистерн.  

Фото: Войтенко Владимир/Фотохроника ТАСС

В течение нескольких месяцев на месте трагедии работали правительственная комиссия и лучшие следователи. Точно установить причины взрыва им так и не удалось, но некоторые местные жители рассказали, что видели около станции дым, похожий на след от горящего бикфордова шнура. Вполне возможно, что диверсанты подложили на железнодорожные пути взрывчатку и рассчитали так, чтобы она взорвалась в момент прохождения поезда с опасным грузом.

15 лет назад губернатор Нижегородской области Геннадий Ходырев публично высказал твердую уверенность в том, что взрыв поезда в 1988 году произошел в результате диверсии. Версия преднамеренного подрыва состава была достаточно популярна в самом Арзамасе. Предполагалось, что целью акции было причинение максимального ущерба городу.

Фото: Войтенко Владимир/Фотохроника ТАСС

Есть и конспирологические домыслы по поводу катастрофы у станции Арзамас. В год, когда произошла трагедия, был популярен настенный плакат-календарь с изображением артиста Олега Янковского.

На календаре дата арзамасской катастрофы была с типографским браком. 4 июня было подчеркнуто в форме нарисованной росчерком лежащей на боку квадратной скобки. Часы на руке Янковского показывали точное время взрыва. Кроме того, ходили слухи, что если присмотреться к пиджаку артиста, то можно было разглядеть слово "Арзамас", набранное микрошрифтом.

Фото: Войтенко Владимир/Фотохроника ТАСС

На месте трагедии в Арзамасе построены часовня и мемориал с высеченными именами погибших. Каждый год 4 июня здесь проводятся траурные мероприятия, которые посвящены памяти погибших при страшном взрыве.

Автор: Александр Комаров3 июня 2018, 10:00

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