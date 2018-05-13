Мясник-санитар складировал трупы алкоголиков на балконе

Он называл себя санитаром, а в народе получил прозвище Мясник. Пока Владимир Третьяков складывал трупы своих жертв на балконе, в городе ползли слухи о продаже человеческого мяса на рынках.

В конце 70-х годов жители Архангельска пребывали в шоке. В городе объявился маньяк, убивающий и расчленяющий девушек. Родители перестали выпускать детей на улицу по вечерам, а возвращавшиеся поздно с работы женщины с испугом оглядывались на каждый шорох.

Страшные слухи о маньяке и о том, что он якобы продает мясо своих жертв под видом говядины, разлетались от предприятия к предприятию и вскоре в городе с трехсоттысячным населением не осталось ни оной семьи, в которой не говорили бы об убийце с окровавленным топором в руках.

Маньяком на самом деле оказался вовсе не какой-то ужасающего вида душегуб, а статный, под два метра ростом, крепкого телосложения мужчина. Под его незатейливую биографию можно запросто подставить среднестатистического советского гражданина.

У Владимира Третьякова было сложное детство. В какой-то мере он является ярким примером для тех специалистов, которые утверждают, что серийный убийца формируется в ранние годы своей жизни. Третьяков действительно стал убийцей в результате отсутствия воспитания.





Володя родился в 1953 году в Архангельске. Он был незапланированным ребенком, однако в те времена аборт было сделать проблематично, руководством государства проводилась политика, направленная на повышение рождаемости. В Великой Отечественной войне страна потеряла слишком много народа, и требовалось поощрять население на рождение детей.

Проблема семьи Третьяковых заключалась в том, что мать к моменту рождения сына была законченной алкоголичкой. Ее постоянные запои выводили мальчика из себя: он часто плакал и убегал из дома. Детство наложило отпечаток на будущее Володи: уже в зрелом возрасте у него выработалось отвращение к алкоголя и пьяным людям, особенно к женщинам.

Как это часто бывает, маньяки занимают в обществе и трудовых коллективах чуть ли не передовые позиции, таким стал со временем и Владимир Третьяков. Из обычного работяги железнодорожного депо он превратился в ударника коммунистического труда и активного помощника милиции. Вступив в ряды народных дружинников, дорожный мастер после смены выискивал на улицах пьяниц и хулиганов и отводил их в ближайший околоток.





На работе и в общественной жизни у него все было прекрасно: начальство уважало и поощряло. А вот дома, в семье гармонии не наблюдалось: от жены Третьяков ушел после постоянных ссор и разладов. Замена нашлась быстро: в ресторане "Двина" он познакомился с кастеляншей Ангелиной. Она и стала его первой жертвой.

Со временем Владимир стал замечать, что его суженая не прочь выпить. Пока он с милиционерами ловил на улицах города хулиганов, Ангелина втихаря выпивала рюмочку-другую. Однажды, вернувшись с дежурства раньше времени, Третьяков застукал ее за этим занятием. В голове у него помутилось, он схватил топор и зарубил свою любимую.

Детство, проведенное в деревне и наблюдения за сценами убийства коров на скотобойне, дали о себе знать. Третьяков, как заправский мясник, расчленил свою сожительницу и вынес ее по частям на пустырь за кинотеатром. Позже маньяк так вспоминал первый эпизод своей кровавой карьеры: "Я сидел возле мертвой Ангелины и думал о своей жизни. Именно тогда я понял, что должен освобождать общество от безмозглых тварей, которые его населяют. Женщины, которые пьют, недостойны жить. Их истребление стало моей миссией".





Почувствовав наслаждение от убийства, Третьяков вышел на тропу войны с женщинами-пьяницами. Своих жертв Владимир Третьяков находил просто: предлагал выпить и звал в гости. Женщинам льстило внимание эффектного красавца, и они даже подумать не могли, что дивно начавшийся вечер для них закончится под топором мясника.

Семь жертв за два года – такой кровавый след оставил маньяк в Архангельске. Неизвестно, сколько бы еще женщин попались бы в его сети, но местные следователи смогли выйти на след преступника довольно быстро. Они обратили внимание на весьма подозрительный случай. 26 января 1979 года в милицию обратились две женщины, которые заявили о пропаже своих 15-летних дочерей.

Следователь Попов решил проверить все случаи исчезновения женщин в городе за последнее время и узнал, что уже долгое время не выходит на работу кастелянша ресторана "Двина" Ангелина Королева, которая, по словам, директора заведения, переехала жить к некоему мужчине, работающему на железной дороге.





Ниточка привела к ударнику коммунистического труда Владимиру Третьякову, правда все факты просто кричали о том, что такой человек не может быть убийцей. Но интуиция сыщика не подвела: во время обыска на балконе квартиры маньяка были обнаружены части тел пропавших девушек.

Они не вписывались в картину остальных убийств Третьякова, н осам он так объяснил свои действия: "Я встретил их одних поздним вечером возле своего дома и предложил им зайти ко мне послушать музыку. Дома я предложил им вина, и они согласились. Вот я и подумал, что раз уже в таком возрасте они употребляют алкоголь, то что с ними будет, когда вырастут? Такие женщины не имеют права жить. Вот я и решил избавить общество от мусора".

Третьяков активно сотрудничал со следствием, показывал места захоронений других своих жертв. Психиатрическая экспертиза признала убийцу вменяемым, а суд приговорил к смертной казни. 19 августа 1979 года приговор в отношении Владимира Третьякова был приведен в исполнение.

Слухи о продаже человеческого мяса на рынках Архангельска не подтвердились: следствие по делу санитара-мясника такими фактами не располагало. Вероятно, в очередной раз сработала популярная народная поговорка: у страха глаза велики.

