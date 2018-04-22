Празднование юбилея Гитлера завершилось кровавой дракой в центре Москвы

Пушкинская площадь в Москве стала ареной кровавой драки: между собой сцепились неонацисты и качки из Люберец. Но москвичи, как впрочем, и все граждане СССР об этом не узнали: на дворе стоял 1979 год.

В молодежной среде того времени неформалов хватало. Это в школе юноши и девушки вступали в комсомол в обязательном порядке и все как один ходили на субботники. Но вечерами во дворах, на лестницах и в подвалах кипела совсем другая жизнь: здесь собирались представители неформальных субкультур: рокеры, хиппи, панки, стиляги, гопники и прочие группировки молодых людей, осмелившихся поспорить с властью и обществом.

Советская молодежь пыталась бросить вызов окружающим и заявить свой решительный протест против устоявшегося уклада. Школьники стремились к индивидуальности, которой в СССР катастрофически не хватало.

Этому способствовала и недостаточно развитая сфера организации досуга молодежи, хотя военно-патриотических "развлечений" в ней хватало. Можно вспомнить игру "Зарница" или поисковые отряды, например.

Популяризация западных течений и культуры не приветствовалась на государственном уровне. Были случаи, когда учителя приказывали старшеклассникам постричь длинные волосы. Но в 70-е, а особенно в 80-годы такое уже встречалось редко. К этому времени знаменитая фраза "Сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст" уже успела потерять свою актуальность.





Наиболее подверженными влиянию Запада были дети интеллигенции, больших начальников и даже дипломатов, так называемая золотая молодежь, мальчики-мажоры. Именно в их среде пустили корни нацистские идеи.

Это уже были не безобидные хиппи, слоняющиеся без дела по улицам и не приносящие никому вреда. Неонацисты вели себя агрессивно и были опасны для общества и власти. Сам факт, что в стране, заплатившей 27 миллионов жизней за победу над фашизмом, пустили корни этой идеологии, казался абсурдным. Тем не менее, в 70-е годы в СССР было несколько тайных ячеек последователей нацизма.

Пытаясь копировать атрибуты нацистов, в них придумывали свои программы. Среди глобальных целей юные поклонники Гитлера не без участия взрослых планировали построение национального коммунизма в СССР. Неонацисты каждый год 20 апреля отмечали день рождения своего кумира, но делали это тайно, чтобы не попасть в жернова правоохранительной системы.





Но в день 90-летия Адольфа Гитлера московская неонацистская ячейка нарушила традиции и решила в открытую выйти на Пушкинскую площадь. Место это еще с 60-х годов использовали диссиденты для своих протестов. "Голос Америки" и "Радио Свобода" всегда рассказывали о таких акциях. Фашисты понадеялись, что их тоже заметят западные журналисты.

Но заметили их не только представители прессы и случайные прохожие: за неделю до акции власти каким-то образом узнали о планах неонацистов. Было принято оригинальное решение: руками другой неформальной молодежной группировки разогнать фашистов. Для этой цели были выбраны любера – культуристы из подвалов подмосковного города Люберцы. Смысл акции заключался в том, что неправильных нацистов должна была проучить рабочая молодежь.

Крепкие ребята из Люберец отличались недюжинной силой, а часть из них была настоящими советскими патриотами. Это потом в 90-е годы любера стали легендами рэкета, а тогда, несмотря на критическое отношение к ним властей, прослыли русскими богатырями-спасителями.





Этот вид спорта отвадил рабочую молодежь от алкоголя, уличного хулиганства и легких наркотиков, идущих из восточных республик СССР. Власти подумывали даже поместить группировки люберов в канву народной дружины, то есть придать им официальный статус помощников милиции. Но все-таки использовали их зачастую втемную, не стремясь легитимировать подмосковных качков.

В то время люберов, в отличие от панков, рокеров и байкеров, власти стали считать идеологически правильной молодежью. Потому в 70-е годы в Люберцах никто и не думал закрывать качалки, считая, что там юноши готовятся к службе в рядах Советской армии.

Представителей именно этой субкультуры было решено направить на борьбу с неофашистами. И они с поставленной задачей справились. Утром 20 апреля 1979 года группа молодежи в темных рубашках собралась на Пушкинской площади в Москве, чтобы отпраздновать 90-летие со дня рождения Гитлера. Юноши вытащили повязки со свастикой и стали вскидывать руки в нацистском приветствии.





В тот день на площади собрались не только неонацисты и западные корреспонденты, но также множество зрителей. Разгон сборища фашистов в центре Москвы осложнялся тем, что многие из них были детьми партийных функционеров и арест представителей золотой молодежи мог стоить милиционерам погон. Другое дело, если против них выступят сознательные и физически развитые прохожие, прошедшие подготовку в качалках Люберец.

Так и произошло: спустя несколько минут из-за угла выскочила толпа крепких парней в широких штанах и бросилась с кулаками на неонацистов. В руках у них не было никакого оружия или подручных предметов. Фашистов били жестко и умело. Милиция не вмешивалась – ждала, пока драчуны отработают на состав правонарушения. В итоге в милицейские машины попали не только фашисты, но и их экзекуторы. Правда, люберов вскоре отпустили, а вот побитых – нет.

Есть версия, что вся эта клоунада со свастикой была отчасти выгодна власти. Причина проста – нацисты стали пугалом для населения, уже роптавшего из-за ухудшения условий жизни. Намек был таков: если свергнут советский строй, то к власти придут вот эти! Кстати, впоследствии к помощи парней из Люберец в борьбе с неформалами власти прибегали довольно часто.



