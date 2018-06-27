США попали в рейтинг самых опасных для женщин стран
Над списком самых опасных для женщин стран трудились 550 экспертов по проблемам прекрасной половины человечества. В итоге во главе перечня оказалась Индия. По мнению специалистов, недалеко от нее ушли и Соединенные Штаты.
Рейтинг составил фонд The Thomson Reuters. Эксперты заключили, что Индия считается самым опасным государством сразу по нескольким пунктам. По их мнению, власти страны проявляют "полное пренебрежение правами женщин".
В числе угроз – риски сексуального насилия и преследования, торговля людьми, включая принудительный труд, сексуальное и домашнее рабство. Здесь женщин нередко обливают кислотой, проводят наносящие вред здоровью операции на половых органах, практикуются детские браки.
Единственной западной страной, попавшей в черный список, оказались США. Помог в этом голливудский скандал, связанный с обвинениями в домогательствах известного продюсера Харви Вайнштейна, который позже вылился в движение MeToo. Специалисты отмечают, что это вскрыло высокий уровень насилия в киноиндустрии, напоминает телеканал "360".
India most dangerous nation for women #ThompsonReuters #ThompsonReutersFoundation#CongressKilledDemocracy #GetMeJustice https://t.co/C9fEwhsDJA pic.twitter.com/By2BLPULgF— E (@ShaluKumar778) 26 июня 2018 г.
Кроме Индии и США, в списке значатся Афганистан, Сирия, Сомали, Саудовская Аравия, Пакистан, Демократическая Республика Конго, Йемен и Нигерия. Об этом сообщает РИА ФАН.
В семье поэта разыгралась трагедия
Актриса устала от мужа-изменника
Женщина поделилась своими переживаниями
Сам аргентинец информацию о госпитализации опровергает