Голливудский насильник Харви Вайнштейн сдался полиции с первыми петухами

Фигурант громкого секс-скандала, знаменитый продюсер и режиссер Харви Вайнштейн добровольно пришел в полицейский участок Нью-Йорка. Ему должны предъявить обвинения в изнасиловании и сексуальном домогательстве.





Сдаваться правоохранителям Вайнштейн прибыл рано утром – около 07:00 по местному времени, где его и арестовали. По данным прокуратуры, его обвинят по двум эпизодам. Это изнасилование актрисы Люсии Эванс в 2004 году и инцидент с домогательством, подробности которого еще не разглашаются.

Известно, что жертва изнасилования готова открыто говорить о случившемся в суде. Вторая женщина свои показания не будет давать публично, передает телеканал Sky News.

По обоим обвинениям продюсеру грозит лишение свободы на срок до 25 лет. Есть вероятность, что Вайнштейн выйдет под залог в один миллион долларов, но будет обязан сдать паспорт и до начала процесса носить электронный браслет.

Disgraced movie mogul #HarveyWeinstein has arrived at a police station in New York following allegations of sexual misconduct against him pic.twitter.com/1XdLkDFqb9 — Sky News (@SkyNews) 25 мая 2018 г.

Напомним, расследование в отношении Харви Вайнштейна начали в октябре 2017 года. Поводом стала статья в газете The New York Times, где говорилось, что на протяжении 30 лет продюсер домогался подчиненных. Список его жертв составляет 80 человек. Среди них – Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Гвинет Пэлтроу и многие другие.



Из-за скандала Вайнштейна исключили из Американской академии киноискусств и Гильдии продюсеров Америки. Кроме того, он покинул основанную им компанию Weinstein Company.