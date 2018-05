Голливудский насильник Харви Вайнштейн сдался полиции с первыми петухами

Сдаваться правоохранителям Вайнштейн прибыл рано утром – около 07:00 по местному времени, где его и арестовали. По данным прокуратуры, его обвинят по двум эпизодам. Это изнасилование актрисы Люсии Эванс в 2004 году и инцидент с домогательством, подробности которого еще не разглашаются.

Известно, что жертва изнасилования готова открыто говорить о случившемся в суде. Вторая женщина свои показания не будет давать публично, передает телеканал Sky News.

По обоим обвинениям продюсеру грозит лишение свободы на срок до 25 лет. Есть вероятность, что Вайнштейн выйдет под залог в один миллион долларов, но будет обязан сдать паспорт и до начала процесса носить электронный браслет.

