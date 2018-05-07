Возглавившая Бессмертный полк Самойлова взбесила Украину
"Шапито", "позор" и "жалкое зрелище" – самые мягкие эпитеты, которыми возмущенные украинцы награждают фотографии из Лиссабона. Акцию "Бессмертный полк" в столице "Евровидения-2018" возглавила Юлия Самойлова.
В рядах Бессмертного полка по столице Португалии прошагали около 400 человек. Как сообщила координатор акции Жанна Кунчева, в Лиссабоне шествие проходит уже четвертый год. Люди несли фотографии с информацией об их родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне. Здесь были флаги Белоруссии, Украины, Грузии и других стран. Вместе с Самойловой в акции приняли участие члены российской делегации на "Евровидении".
Снимок процессии с неприличной подписью опубликовал на своей странице в Facebook украинский журналист Александр Тверской. Комментаторы возмущаются, в частности, тому, что на одном из флагов видна надпись на украинском языке.
Русские везде за собой возят свой мир, не ассимилируются и не меняют мировоззрение, пустилась в рассуждения одна из подписчиц. Она уверена, что россияне никогда не станут европейцами. И сожалеет, что их невозможно уничтожить – это никому не удается "уже полтыщщи лет" (орфография автора сохранена. – Прим. ред.).
В то же время среди жителей и гостей португальской столицы появление Юлии Самойловой в рядах Бессмертного полка 6 мая вызвало ажиотаж. К представительнице России, которая через считаные дни выступит на песенном конкурсе "Евровидение", подходили люди, просили сфотографироваться и желали удачи, передает РИА ФАН.
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