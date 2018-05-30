День защиты детей отметят масштабной акцией

В преддверии Дня защиты детей, который отмечается 1 июня, в российских городах пройдет акция помощи нуждающимся многодетным семьям. И любой желающий может принять в ней участие, даже не выходя из дома.

Благотворительная акция "Корзина доброты – детям" пройдет с 31 мая по 3 июня, ее организаторы – торговая сеть "Пятерочка" и фонд продовольствия "Русь". В эти дни на сайте корзинадоброты.рф любой желающий может приобрести определенный продуктовый набор стоимостью от 150 до 2000 рублей, который в дальнейшем волонтеры доставят благополучателям: нуждающимся многодетным семьям, одиноким матерям, семьям с детьми-инвалидами – подопечным фонда продовольствия "Русь".



Масштабная акция пройдет в 16 городах страны: Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Оренбурге, Нижнем Тагиле, Сочи, Краснодаре, Липецке, Рязани, Туле, Калуге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Ижевске, Элисте и Кемерово.

Также в этих городах с 31 мая по 2 июня будет проходить сбор продуктов непосредственно в универсамах торговой сети "Пятерочка". В течение дня все желающие смогут купить любые нескоропортящиеся товары и передать их волонтерам фонда "Русь", которые будут помогать в магазинах в дни проведения акции.

Свой вклад внесет и торговая сеть "Пятерочка", добавив к собранным продуктам еще 30%. В общей сложности будут задействованы 122 магазина сети, полный список которых можно найти на сайтах корзинадоброты.рф и фондпродовольствия.рф.

В 2017 году торговая сеть "Пятерочка" и фонд продовольствия "Русь" проводили подобный проект, приуроченный ко Дню матери. Тогда было собрано порядка пяти тонн продуктов, наборы получили 625 нуждающихся и многодетных семей из восьми регионов России.