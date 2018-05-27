Педофил отрезал половые органы своим ученикам

Известно, что во времена СССР на его территории любые религиозные организации находились фактически под запретом. Еще строже советские правоохранители следили за тем, чтобы граждане не были вовлечены в секты. Однако, как известно, запретный плод сладок, и некоторые жители страны Советов сбивались в группы с едиными религиозными взглядами. Иногда нормы и правила, которые были положены в основу сект, приводили в ужас тех, кто с ними сталкивался.

Несмотря на яростную борьбу с сектами, когда оперативники сажали их духовных лидеров и вербовали членов религиозных групп, они возникали в разных уголках Советского Союза. Это были и новые объединения, и возрожденные старые. К группе последних относилась и секта скопцов, история которой началась в царской России XVIII века. "Белые голуби" или "агнцы божьи", как называли сами себя ее участники, собрались вместе благодаря усилиям беглого крестьянина Кондратия Селиванова.



Он придумал свою религию, в основу которой положил два понятия "искупитель" и "оскопитель". В вероучении говорилось о том, что спасение души возможно только после процесса оскопления, кастрации. Таким ритуальным действием, утверждал он, человеку удается побороть плоть.

Примечательно, что среди сектантов было довольно много женщин. Им, согласно учению Селиванова, при посвящении в скопцы полагалось удалять наружные половые органы, иссекать грудь и отрезать соски. Главной среди всех сектанток была кормщица, которая помогала духовному лидеру и скромно величалась Богородицей. Себя же крестьянин Кондратий величал Сыном Божьим.

При проведении хирургических манипуляций использовались варварские методы. Нередко жертв экзекуций также прижигали раскаленными прутьями. Зачастую люди гибли в ходе обряда посвящения. Но это не снижало поток новых адептов. В конце XVIII века под флагами новоявленного миссии собралась приличная группа людей, которые уверовали в его учение.





Информация о набирающей популярность секте быстро распространялась по городам и весям. Дошла она и до самых верхов. Государевым служащим удалось отловить наставника скопцов, после чего его арестовали и сослали в монастырь, где он и находился до конца своих дней. Однако созданная им религия не умерла вместе с ним, просуществовав до 1930-х годов.

Именно тогда в Ленинграде были осуждены, как считалось, последние 15 сектантов. Их лидером был некто Ломоносов, который получил по приговору суда 10 лет строгой изоляции с конфискацией имущества и высылкой в Сибирь на пять лет. Остальные члены группы получили от четырех до восьми лет. Кроме того, всех их высылали за пределы Ленинградской области.

В советской прессе про тот процесс писали, что судят сектантов не за то, что они поклоняются кому-то или чему-то, а за нанесение тяжких телесных повреждений новообращенным членам группы. При этом, по данным СМИ, многие члены религиозного объединения были весьма состоятельными в финансовом плане людьми. При обысках у "белых голубей" изымалось большое количество изделий из драгоценных металлов и камней, а также крупные суммы денег.

После разгрома секты о ней и ее последователях несколько десятков лет не было ничего слышно. Вновь скопцы напомнили о себе в 1967 году. Тогда в городе Старица Калининской области развернулась настоящая детективная история. Ее жуткие подробности стали известны не так давно, потому что по распоряжению властей и правоохранительных органов на всю информацию о произошедшем был наложен гриф "секретно".

В один зимний день 1967 года скорая помощь случайно подобрала на дороге мужчину, истекавшего кровью. По приезду в больницу врачи установили, что раненый был оскоплен – у него были полностью отрезаны половые органы. Оперативники не успели его опросить, несчастный умер от большой кровопотери. Единственное, что удалось установить – это был житель города Старица Евгений Сташук.



Первоначально милиционеры отрабатывали чисто бытовую версию – расправа на почве мести или ревности. Однако зацепок было крайне мало, не добавил определенности и обыск в доме погибшего. Единственной примечательной деталью интерьера был большой лист бумаги с буквой "С", стилизованной под серп, который висел над изголовьем кровати Сташука.

В совершении преступления изначально стали подозревать мужчину, который был новым мужем экс-супруги Сташука. В подтверждение этой версии у Николая Алексеевнина был обнаружен нож с запекшейся кровью. Ее группа совпадала с группой крови убитого. Правда, и у подозреваемого она была такой же. Следствию удалось получить от задержанного чистосердечное признание, и после суда Алексеевнин отправился за решетку за преступление, которого он не совершал.

Вскоре же в том же городке был обнаружен изъеденный собаками труп местного жителя Владимира Иванова. Как и у первой жертвы, у него были отрезаны половые органы, и, как установила экспертиза, сделано это было задолго до его смерти. А умер гражданин Иванов по банальной причине – напился и замерз.



Может быть, это дело так и никогда не было бы должным образом расследовано, если бы не милиционер, который ухаживал за сестрой Иванова. По стечению обстоятельств она же была соседкой Сташука, чье тело было обнаружено первым. Сотрудник правоохранительных органов решил самостоятельно заняться изучением обстоятельств произошедшего. В результате он обнаружил известковые пещеры под Старицей, в которых скопцы совершали свои страшные ритуалы.

В пещерах было решено устроить засаду. И в один из вечеров рыба клюнула. Во время одного из ритуалов удалось задержать местного краеведа, остальные смогли убежать. Для того, чтобы вычислить сектантов, в городке была проведена внеочередная диспансеризация. После работы с ними оперативников, выяснилось, что главарем объединения является безработный Сергей Савченко.



39-тилетний местный житель был хорошо известен правоохранительным органам – он дважды отсидел в тюрьме. Еще один его криминальный "подвиг" остался вне поля зрения милиции. Однажды Савченко надругался над малолетним ребенком. Однако его родители не стали заявлять в правоохранительные органы об этом происшествии. Отец, имевший за плечами четыре судимости, сам наказал злоумышленника, отрезав ему мужское достоинство.

Оскопленный Савченко как-то прочитал о секте скопцов и решил ее возродить в отдельно взятом городе. За несколько лет он привлек в свое объединение более десятка человек. Именно духовный лидер придумал символику секты – стилизованную под серп букву "С".

После сбора доказательств, которых удалось обнаружить немало, над скопцами, которые были причастны к двум убийствам единомышленников и многочисленным истязаниям, состоялся суд. Дело сектантов рассматривалось в атмосфере строжайшей тайны.

Процесс проходил на территории одной из воинских частей, вход в которую был ограничен. Как и следовало ожидать, лидера секты и ближайших двоих подручных приговорили к смертной казни. Остальным суд назначил от 8 до 12 лет заключения.