Усыпивший сослуживцев летчик угнал истребитель в Турцию

Ранним утром 20 мая 1989 года на турецком военном аэродроме в Трабзоне приземлился новейший советский истребитель Миг-29. Из самолета вышел раненый летчик. "Я – американец!" – крикнул он окружившим его турецким военнослужащим. Это был Александр Зуев – пилот ВВС СССР в звании капитана, который, по его собственным словам, пошел на угон истребителя из-за разочарования в советском строе.

Зуев служил на базе военно-воздушных сил Цхакая. В 1988 году на аэродром прибыли новые истребители Миг-29. Машины не уступали лучшим западным аналогам, а по многим параметрам заметно их превосходили. В авиаполку полным ходом шло изучение истребителя, командование выбирало летчиков, кому доверить "обкатку" машины.

Рассматривалась и кандидатура Зуева, однако в итоге от испытаний он был отстранен. Согласно официальной формулировке, сделано это было из-за низких морально-нравственных качеств офицера. По инициативе политработников новые самолеты доверяли военнослужащим с исключительной репутацией. Капитан Зуев под эту формулировку не подходил.

Столь обидный отказ для честолюбивого и амбициозного офицера был как удар ниже пояса. Целый год он был будто не в себе. Сослуживцы отмечали, что он стал нервным, злым и неуравновешенным. Зуев подумывал об увольнении из рядов вооруженных сил. Против этого резко возражала его жена. На фоне разногласий семейный союз дал трещину.





Кроме того, писал позже в своих воспоминаниях летчик, он начал разочаровываться в советском строе. Последней каплей, утверждал он, стали события 9 апреля 1989 года в Тбилиси. Силовики разогнали акцию протеста в центре грузинской столицы, погибли 19 человек, более 200 пострадали.

Час икс Зуев назначил на ночь 20 мая. Свой план он продумал до мелочей. Заступив дежурным руководителем полетов, он объявил сослуживцам, что у него родился сын. Жена предателя действительно была беременна, но должна была родить позже. Тем не менее Зуеву поверили. До этого он купил огромный торт и накачал снотворным. Этот презент капитан в итоге раздал всем, кто находился на смене. Когда все уснули, он перерезал кабели телефонной связи и сигнализации и направился к Миг-29. Его целью была Турция.

Однако истребитель охранял солидной комплекции часовой. Он отказался пропускать Зуева к машине. Понимая, что ничего другого не остается, он выхватил пистолет и выстрелил в солдата четыре раза. Часовой упал, но не потерял сознание, достал оружие и смог ранить капитана в правую руку, когда тот уже подбежал к самолету.





Беглеца ранение не остановило. Он забрался в самолет, запустил левый двигатель и начал выходить на взлетную полосу. Через несколько минут машина взмыла в небо. Предатель, понимая, что за ним отправят погоню, попытался уничтожить находившиеся на аэродроме самолеты, однако пушка Миг-29 оказалась заблокирована. Он не стал терять время, установил скорость тысячу километров в час и взял курс на Трабзон.

В Турции над Зуевым состоялся суд, однако беглец был оправдан и получил возможность уехать в США. Там он консультировал Пентагон во время операции против Ирака "Буря в пустыне". Предатель погиб 10 июня 2001 года. По иронии судьбы он разбился на советском тренировочном самолете.