Смертоносная жара накроет США
Спрогнозировать рост летней температуры до конца 21-го века исследователям помогли климатические модели и данные, собранные в 1900-2010 годах. Картину ученые нарисовали неутешительную.
Исследователи из Школы морских и атмосферных наук в Майами пришли к выводу, что глобальное потепление приведет к возникновению тепловых волн. Эти явления проявятся в районе Великих озер к 2030 году и на Великих равнинах к 2050-2070 годам. Смертность среди людей, чувствительных к высокой температуре воздуха, резко увеличится, предупредили эксперты.
Прогноз ученых из Майами совпадает с мнением большинства климатологов. Они считают, что к 2100 году из-за роста уровня моря свыше пяти миллионов жителей Земли потеряют кров над головой. Не спасет ситуацию даже исполнение Парижских соглашений по климату, и планета станет горячее всего на 1,5-2 градуса Цельсия, пишет EurekAlert!
"Мы привыкли считать, что Парижское соглашение спасет нас от всех проблем, связанных с глобальным потеплением. Нам удалось показать, что даже полное исполнение всех обязательств приведет к тому, что жителям многих прибрежных регионов Земли придется сражаться с ростом уровня моря и учащением потопов", – заявил климатолог из Принстонского университета в США.
Экстремальную жару ученые определяют как жаркий период продолжительностью в три или более дней. Температура в это время достигает рекордно высоких значений.
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