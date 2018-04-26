Артиллерия НАТО начала бомбить Донбасс

Оперативное командование ДНР объявило, что обстрел Ясиноватой украинскими силовиками велся под контролем и при участии военнослужащих НАТО. Сообщается, что обстрел был произведен из минометов калибра 120 и 82 миллиметра.

прочитано 12757 раз