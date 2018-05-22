Бог любит вас: Папа Франциск подбодрил геев

Римская церковь открыла новую эру принятия геев. Такой вывод сделали западные СМИ на основании высказывания Папы Франциска, которым поделился один из пострадавших от клерикального сексуального насилия.

Учение Римско-католической церкви считает гомосексуализм "объективно беспорядочным" и противоречащим Божьему закону. Теперь этот постулат поставлен под сомнение, если верить рассказу чилийца Хуана Карлоса Круза.

Мужчина, пострадавший от жестокого обращения со стороны священника, провел с Папой Римским три дня в апреле. О своих беседах с понтификом он рассказал журналистам. Хуан привел цитату из разговора с Франциском, которая стала основанием для сенсационных выводов прессы.

"Вы знаете, Хуан Карлос, это не имеет значения. Бог создал Вас таким. Бог любит Вас таким, Папа любит Вас таким. И Вы должны любить себя и не беспокоиться, что говорят люди", – утешил Круза Папа Римский.

Журналисты обратились за разъяснениями в Ватикан. Однако пресс-секретарь Святого престола Грег Берк заявил, что у них не принято комментировать частные беседы Папы.

Хуан Карлос Круз стал жертвой чилийского священника Фернандо Карадима. Ватикан признал служителя виновным в злоупотреблениях в 2011 году, передает CNN.

Публикация от Pope Francis (@franciscus) 20 Май 2018 в 12:51 PDT

Напомним, что громкий скандал о случаях надругательств над детьми и подростками со стороны католических священнослужителей разгорелся еще во время понтификата предшественника Франциска – Бенедикта XVI. На прошлой неделе стало известно, что после встречи с Папой Римским все 34 чилийских епископа подали в отставку.

"Мы отдали решение о наших должностях в руки Его Святейшества, оставив за ним право решать за каждого из нас", – говорится в совместном заявлении епископов Чили. Документ прокомментировал еще один пострадавший от педофилов в церкви, Хосе Андрес Мурильо: он уверен, что эти отставки должны быть приняты.