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Возмущенный Папа Римский вызвал на ковер украинского посла

Папа Римский Франциск. Фото: GLOBAL LOOK press/Evandro Inetti
Посол Украины при Ватикане вызван к Папе Римскому. Такое решение принято в связи с законопроектами о статусе религиозных организаций в Незалежной.
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Проекты закона направлены против Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). О том, что посол предстанет перед Папой Римским, на своей странице в Facebook написал клирик УПЦ МП протоиерей Николай Данилевич.

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"К сведению народных депутатов Верховной рады Украины. Ватикан обеспокоен возможностью принятия 4128 и 4511 (законов. — Прим. ред.). Вызвали нашего посла Украины при Ватикане", – сообщил Данилевич. Он добавил, что Ватикан полностью солидарен с позицией, "высказанной римско-католическим епископом Станиславом Широкорадюком на эту тему". Священнослужитель ранее раскритиковал эти законы.

Отметим, 18 мая Верховная рада Украины планировала рассмотреть сразу два законопроекта, которые позволяют представителям власти контролировать церковь. Ранее патриарх Кирилл обратился с посланием к президенту Украины Петру Порошенко. Предстоятель РПЦ обеспокоен возможным принятием депутатами Рады законов, дискриминирующих украинских православных.

"За 2014-2016 годы на территории Украины праворадикальными элементами было насильственно захвачено более 40 храмов Украинской православной церкви", – напомнил патриарх. В свою очередь в Кремле назвали недопустимыми какие-либо действия, нарушающие интересы Русской православной церкви на Украине.

Как писали Dni.Ru, в случае принятия этих законопроектов государство получит право жестко контролировать внутреннюю жизнь религиозных общин, а также сможет заключать договоры с госорганами и согласовывать назначения руководителей организаций. Более того, чиновники смогут объявить церковь вне закона.

Автор: Людмила Фоканова19 мая 2017, 10:42
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