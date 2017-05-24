Папа Римский смутил Меланью Трамп
Глава Католической церкви спросил Меланью Трамп, кормит ли она своего мужа потицей – традиционным пирогом в Словении, откуда она родом, передает ABC News. Однако жене американского президента сначала послышалось, что папа Римский Франциск поинтересовался, присутствует ли в рационе Дональда Трампа пицца. "Потица? А, да", – через несколько секунд произнесла она.
Pope Francis meets First Lady Melania Trump at the Vatican, blesses rosary. https://t.co/kgnKxk2YQr pic.twitter.com/abyUhApfmw— ABC News (@ABC) 24 мая 2017 г.
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